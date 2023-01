De Bou Salem à Mahdia vers Lampedusa

Une source sécuritaire a indiqué au correspondant régional de Radio Jawhara FM que la police touristique de Mahdia a interpellé, dimanche 15 janvier, trois jeunes filles dans la plage de la ville, recherchées par leurs familles depuis plus d’une semaine et dont les photos avaient été diffusées sur plusieurs sites et pages des réseaux sociaux.

Originaires de la ville de Bou Salem, au gouvernorat de Jendouba, les trois jeunes filles étaient venues à Mahdia avec le concours d’un intermédiaire en migration clandestine à qui elles avaient remis 4000 dinars à titre de commissions. Ce dernier les a cachées dans une maison louée dans ce but en attendant l’organisation d’une opération de migration clandestine vers les côtes italiennes.

Leurs familles ont été mises au courant tandis que le ministère public, informé, a ordonné de poursuivre les investigations.