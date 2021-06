La possession de bitcoins serait dépénalisée en Tunisie

Le ministre tunisien de l’Economie et des Finances a déclaré lors d’une interview télévisée, le week-end, qu’il envisageait de modifier les lois sur les crypto-monnaies du pays. La possession de bitcoins devrait être « décriminalisée », a-t-il déclaré, selon une traduction anglaise.

La proposition de changement de loi intervient après que les médias locaux ont rapporté qu’un jeune Tunisien de 17 ans avait été arrêté en avril pour avoir utilisé des crypto-monnaies pour une transaction en ligne. L’incident a provoqué l’indignation de la communauté cryptographique tunisienne, beaucoup pointant le manque de clarté réglementaire en Tunisie.

Alors que les régulateurs africains semblent se débattre avec la politique en matière de crypto-monnaie, offrant des déclarations contradictoires et émettant des mesures de répression, l’adoption par les utilisateurs de détail africains ne fait que s’accélérer. Lors d’une apparition dans l’émission « First Mover » de CoinDesk TV au début du mois, le PDG de Paxful, Ray Youssef, a déclaré que le continent africain était à la tête du monde en matière d’adoption des crypto-monnaies et a encouragé la communauté cryptographique à « avoir tous les yeux sur l’Afrique en ce moment ».

Lors de la conférence suisse sur la crypto l’année dernière, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane el Abassi, a déclaré à propos du bitcoin : « Nous sommes convaincus que freiner une technologie à ses débuts serait une erreur. … La Banque centrale de Tunisie a opté pour le choix stratégique de se positionner comme un facilitateur auprès de l’écosystème tunisien de l’innovation. »

Mais indépendamment des déclarations, les efforts pour obtenir des lois favorables à la crypto en Tunisie ont langui, ce qui a entraîné des événements comme l’arrestation d’Avril.

Même sans clarté réglementaire, l’adoption de la crypto en Tunisie augmente à un rythme record. Selon un rapport de Carthage, une publication tunisienne de langue anglaise, les inscriptions d’utilisateurs tunisiens sur les échanges de crypto comme CEX.IO sont en hausse de 11% au premier trimestre de 2021 par rapport à l’année dernière.