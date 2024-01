La Poste tunisienne revient de loin et fait un RN de 106 MDT en 2022, grâce au digital. Explication !

« La Poste tunisienne a enregistré un résultat net de l’ordre de 106 millions de dinars (MDT), à fin 2022 suite à un chiffre d’affaires de 629 MDT contre 521,2 MDT une année auparavant, selon nos propres sources. Un résultat, qui fait suite à la réalisation de 3 exercices bénéficiaires au cours des années 2020 (avec un bénéfice de 2,8 MDT), 2021 (20,7 MDT) et 2022 (106 MDT) « , a annoncé Rim Jammali, directrice de la trésorerie à la Poste Tunisienne, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Selon les propres informations d’Africanmanager, ces 106 MDT de résultat exceptionnel, intervenaient après le bénéfice net de 20,540 MDT en 2021. Une hausse que La Poste doit, selon les déclarations de Rim Jammali à Africanmanager, à la hausse des revenus des services digitaux de la Poste, comme par exemple d’avoir muni les pensionnés de retraites par des cartes Smart, sans oublier les familles nécessiteuses, et d’autres services, qui ont tous fait rebondir les revenus des services digitaux de La Poste tunisienne.

Elle revient de loin

La responsable a précisé que » la Poste est parvenue, non seulement à assainir sa situation financière antérieure marquée par l’accumulation de pertes successives, pour atteindre un cumul de déficit de l’ordre de 120 MDT, en 2019, mais aussi à reconstituer et renforcer ses fonds propres, ce qui a permis de soutenir sa solidité financière vis-à-vis à ses partenaires et prouver qu’elle est une entité financièrement stable « .

Et d’ajouter que ces performances réalisées pour la première fois de son histoire, reflètent la capacité dont dispose la Poste Tunisienne pour maintenir une croissance stable et pérenne. » En fait, l’amélioration du résultat de la Poste est le fruit d’un travail acharné, durant les dernières années, et la mise en place d’une stratégie ambitieuse, depuis 2019, laquelle regroupe plusieurs axes, portant sur l’optimisation des processus de gestion, la maîtrise des charges d’exploitation et la rentabilisation des investissements ainsi que les choix stratégiques inscrivant en priorité le développement de services innovants et à forte valeur ajoutée « , a-t-elle noté.

Dans ce cadre, la responsable a fait savoir que la Poste Tunisienne n’a cessé d’investir dans la digitalisation des services financiers, ce qui lui a permis d’avoir » une longueur d’avance par rapport aux banques, et ce en offrant aux clients des moyens de paiement digitalisés (carte e-dinar smart, cartes prépayées, mobile paiement…) « . » A cela, s’ajoute les investissements mobilisés par la Poste Tunisienne, notamment la mise en place de nouveaux distributeurs automatiques, pour atteindre 700 DAB, actuellement, en hausse de plus de 50%, par rapport à l’année 2019 « , a encore, précisé Jammali.

Enfin, la Poste Tunisienne dotée d’un réseau d’agences le plus étendu constitué de 1200 sites d’exploitation, a « fortement misé, pour l’atteinte de ses objectifs, sur son capital humain de 8000 collaborateurs ».