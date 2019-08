La première grande annonce de Morjane

Le Chef du gouvernement par intérim, Kamel Morjane, a annoncé, vendredi à Gabès, l’entrée en exploitation du gisement de gaz naturel du champ Nawara (sud tunisien).

Une fois opérationnel, ce champ permettra d’accroître de 50% la production nationale de gaz et de réduire de 30% les importations tunisiennes en gaz, selon des données publiées par la Présidence du Gouvernement.

Rappelons que le coût total de ce projet d’investissement mixte entre l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) et la société autrichienne OMV est estimé à 1,105 Milliard de dollars.

Selon le DG des hydrocarbures au ministère de l’Industrie et des PME, Hazem Yahyaoui, le champ Nawara atteindra 50% de sa capacité de production au cours de sa phase de démarrage et 70% en novembre 2019.