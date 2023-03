La Première ministre danoise en Égypte sur fond de lutte contre l’immigration

La lutte contre l’immigration clandestine a dominé les échanges entre la première ministre danoise et le président égyptien lundi au Caire.

» L’Egypte ne sera pas un point de passage pour les candidats au départ vers l’Europe », a promis Abdel-Fattah al-Sissi. Le conflit russo-ukrainien a aussi été évoqué.

« Nous avons également parlé de la crise russo-ukrainienne et de l’importance d’y trouver une solution qui contribue à réduire les tensions, mais aussi en raison de ses grandes répercussions sur la sécurité et la stabilité de notre région et du monde entier », a déclaré le président égyptien.

A l’heure du changement climatique, Abdel-Fattah al-Sissi et Mette Frederiksen ont par ailleurs cerné les contours d’une coopération entre leurs deux pays en matière d’énergies renouvelables et d’initiatives environnementales.