La première plateforme de vulgarisation agricole « Farmer To Farmer » est lancée

La première plateforme numérique « Farmer to Farmer », dédiée à l’apprentissage et la vulgarisation agricole à distance au profit des agriculteurs et des pêcheurs, a été lancée, jeudi, à Takelsa, dans la région de Nabeul (nord-est de la Tunisie).

Il s’agit d’un espace virtuel qui permettra de vulgariser les bonnes pratiques agricoles pour accroître le rendement du secteur et préserver les ressources naturelles à travers les nouvelles technologies et la valorisation des résultats de recherche scientifique.

L’annonce du lancement de cette plateforme a été faite lors d’une visite effectuée par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche par Intérim, Mohamed Fadhel Kraïem accompagné de l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie Donald Blum au Centre de Formation Professionnelle Agricole de Takelsa.

Le projet FARMER, d’un budget de cinq millions de dollars, octroyé par le Département d’État des États-Unis et d’une durée de deux ans et demi, a pour objectif de soutenir le développement du secteur agricole en Tunisie à travers l’assistance technique de l’Agence de vulgarisation et de formation agricole (AVFA).

Il prévoit également la modernisation de 5 établissements de formation dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, à savoir ceux de Takelsa (Nabeul), Chott Meriem (Sousse), Hakim Sud (Jendouba), Sbeïtla (Kasserine ) et Tabarka (Jendouba) et l’amélioration de leur attractivité via le développement des services de formation et de conseil à distance ainsi que l’adoption d’une gouvernance participative des dispositifs de formation et de conseil aussi bien à l’échelle centrale que régionale.

Des conventions ont été signée, à l’occasion de cette visite, entre l’AVFA et des entreprises privées dans la région de Nabeul afin d’adapter la formation au besoin de la profession agricole et ce, pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés du dispositif national de la formation professionnelle agricole.

Le ministre de l’agriculture par intérim a formulé l’espoir de voir la coopération avec les États-Unis s’étende à d’autres institutions de formation, exprimant son appréciation quant aux résultats atteints dans le cadre du projet FARMER.

De son côté, l’ambassadeur américain a souligné que « le centre de Takelsa est un modèle exemplaire de synergie entre les agriculteurs et les petites entreprises collaborant pour créer des opportunités de développement économique au Cap Bon.

« Nos programmes d’assistance soutiennent actuellement plus de 2 000 entreprises agro-alimentaires et coopératives agricoles dans tout le pays. Ces efforts ont permis d’augmenter les revenus d’environ 150 millions de dollars et de créer plus de 8 000 nouveaux emplois depuis 2018. », a-t-il dit

Partenariat public-privé en matière de conseil agricole

Dans cet ordre d’idées, il convient de rappeler que la FAO et ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche ont convenu d’un projet visant à renforcer le partenariat public-privé dans les services de vulgarisation agricole et conseil (VAC).

Ce projet ouvre la porte pour un partenariat réussi entre le gouvernement et les acteurs privés, au profit des petits agriculteurs familiaux qui cherchent un conseil agricole fiable, de proximité et qui réponde à leurs attentes.

Il est estimé que la VAC doit être capable de mobiliser les producteurs et écouter leurs besoins et demandes, les mettre en relation avec d’autres acteurs dans le système agro-alimentaire, faciliter l’apprentissage et l’innovation entre les différents acteurs. De même qu’a été soulignée l’importance de l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TICs) dans la vulgarisation agricole.”