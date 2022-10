La prise de rendez-vous à distance opérationnelle à l’hôpital régional de Jebeniana

La mise en œuvre du projet pilote de numérisation des services de santé à l’hôpital régional de Jebeniana (Sfax) à travers l’installation des systèmes de « rendez-vous à distance » et de « file d’attente », vient d’être lancé a annoncé, dimanche, le ministère de la Santé.

Ce projet vise à améliorer la capacité du système de santé en termes d’amélioration du processus de soins et de suivi des patients, a expliqué la même source dans un communiqué.

Et d’ajouter que ce projet pilote sera généralisé sur le reste des services de santé au gouvernorat de Sfax afin d’améliorer les prestations au profit des patients.

Le ministère de la Santé avait annoncé, en avril 2019, le lancement du système de « gestion des rendez-vous à distance », au niveau de 12 hôpitaux publics, avant de le généraliser sur toutes les structures de santé, à partir de juillet 2019.

Le ministère a fourni l’infrastructure d’information nécessaire pour rapprocher les services des patients au niveau de 600 centres de santé de base, au cours de l’année 2019, et l’a généralisée dans le reste des structures, en 2020 et 2021, moyennant un budget de 15 millions de dinars.