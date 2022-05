La prise en charge des maladies causées par le tabagisme coûte à l’Etat tunisien environ 2 milliards de dinars par an, soit 1,8% du produit intérieur brut (PIB), a révélé la direction des soins de santé du ministère de la Santé.

Selon un communiqué publié aujourd’hui lundi par l’Administration des soins de santé, le tabagisme est la principale cause de maladies courantes en Tunisie, engendre plus des deux tiers de tous les décès et consomme plus des deux tiers du budget consacré aux traitements au ministère de la Santé.

Le tabagisme cause environ 13 200 décès par an, ce qui représente 20% des décès en Tunisie, selon l’étude médico-économique sur le tabagisme en Tunisie pour l’année 2019, lit-on de même source.

La direction des soins de santé a indiqué que le pourcentage de fumeurs âgés de 15 ans et plus a atteint les 25,1 %, selon l’enquête sur la santé de 2016, tandis que le nombre de fumeurs dans la tranche d’âge entre 13 et 15 ans fut estimé à 11,7 %.