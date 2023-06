La RAM renforce sa flotte pour répondre à la demande croissante sur la destination Maroc

Dans le cadre du déploiement d’un programme aérien de grande intensité, préparant une saison estivale qui s’annonce exceptionnelle, en connectant le Maroc à plus de 90 destinations, le concept créatif « Morocco Smiles to You », s’exprime dans une dizaine de visuels qui dévoilent la diversité naturelle, culturelle et humaine du Maroc, annonce la RAM dans un communiqué de presse.

« Tous les visuels mettent en avant le renforcement des lignes point-à-point de la compagnie reliant les destinations marocaines (Agadir, Marrakech, Ouarzazate, Al Hoceima, Nador, Tanger, Dakhla…) aux villes internationales. Tout en lui donnant les moyens de reconquérir ses parts de marchés, cette campagne permet à Royal Air Maroc de renouer des liens de proximité avec les voyageurs du monde », indique-t-on

Dans le même sillage, la Royal Air Maroc prévoit le renforcement de sa flotte et l’extension de son réseau mondial pour répondre à la demande croissante sur la destination Maroc, a indiqué le PDG de la compagnie nationale, Abdelhamid Addou, dans une interview publiée par Bloomberg.

La RAM prévoit d’ouvrir de « nombreuses » nouvelles lignes aériennes principalement vers l’Afrique, l’Europe et les Amériques, a souligné Hamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

La compagnie aérienne marocaine met la touche finale à un appel d’offres pour l’acquisition de nouveaux appareils long et moyen-courriers afin de répondre à une augmentation attendue des arrivées de touristes au Maroc et d’étendre son réseau, souligne le média américain. Une flotte plus importante est essentielle pour renforcer la stature mondiale de la compagnie et capitaliser sur l’image de marque du Maroc en tant que destination de choix pour les touristes, a souligné le PDG de la RAM en marge de sa participation à la la conférence « Bloomberg New Economy Gateway Africa » organisée à Marrakech.