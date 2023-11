La RDC et le Rwanda s’engagent à la «désescalade» après la visite d’une délégation US

Un groupe de très hauts responsables de l’administration Biden s’est rendu dimanche 19 et lundi 20 novembre à Kigali et à Kinshasa, où ils ont rencontré respectivement les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi. Le but était d’obtenir la désescalade entre les deux voisins, alors que la tension est remontée d’un cran ces dernières semaines. Selon Washington, la RDC et le Rwanda se sont « engagés » à « réduire les tensions actuelles ».

Il y a à peine deux semaines, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken s’entretenait séparément au téléphone avec les présidents rwandais Paul Kagamé et congolais Félix Tshisekedi, pour leur demander de favoriser la diplomatie dans leurs relations et pour désamorcer les tensions, y compris en retirant des troupes à leur frontière commune, rapporte RFI.

Cette fois, l’administration Biden s’est déplacée. Dans la délégation, la secrétaire d’État adjointe chargée de l’Afrique, le conseiller Afrique de Joe Biden et du conseil de sécurité nationale, surtout Avril Haines. Celle-ci coordonne tout le renseignement national américain, y compris la CIA, le FBI et le renseignement militaire, et est placée sous l’autorité directe du président des États-Unis : c’est dire l’importance accordée au dossier.

