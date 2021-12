La réduction des intérêts n’est pas la solution pour réussir la relance économique

Pour la réussite de la stratégie de relance économique, nous ne pouvons pas réduire les taux d’intérêt, pour ne pas glisser dans une spirale inflationniste, a indiqué le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied. Intervenant lors d’une conférence de presse tenue mardi à Tunis, le ministre a précisé que le gouvernement ne peut pas aussi, s’orienter vers des investissements publics massifs, notamment avec un taux d’endettement de 85%.Nous devons également, veiller à préserver la valeur de dinar qui ne doit pas se dévaluer encore plus, d’autant que nous devons préserver les grands équilibres financiers.

Il s’agit, aussi, de réfléchir à des solutions aux grands projets bloqués, a-t-il poursuivi.Il a souligné l’importance de mettre en place des mécanismes permettant de préserver le tissu industriel actuel, qui s’est beaucoup dégradé, et d’accorder aux entreprises l’appui nécessaire.L’objectif, a-t-il dit, est de réaliser la croissance économique qui permet d’augmenter les ressources, d’améliorer le pouvoir d’achat et d’activer le circuit économique.Il a évoqué la complexité des lois et la lenteur des procédures, mettant l’accent sur l’importance de leur simplification, à travers la numérisation et la coordination entre les différentes parties.A cet effet, Saied a annoncé le lancement d’une plateforme dédiée à l’investisseur au cours des semaines prochaines.

S’agissant des startups, il a indiqué qu’il aura le lancement de plusieurs fonds d’investissement, pour le financement de nouveaux projets, de l’économie du savoir et le financement du capital