La relance de Poulina en Libye se confirme

Dans le cadre du développement de ses projets et de l’ouverture de nouveaux horizons en Libye, M. Khaled Bouricha, Président du Conseil d’Administration de Poulina Group Holding, et M. AL OrefJelidi, Directeur International de PGH, ont reçu M. Misbah Al- Akari, président du conseil d’administration de la National Commercial Bank Libyenne, et l’équipe qui l’a accompagnée et composée du président adjoint, des directeurs : des affaires juridiques, du district d’Al-Zawiya et de la succursale de la NCB AL JAMIL.

La réunion a porté sur les moyens de coopération concernant la mise en œuvre des projets sous contrat avec l’Autorité des transports, des services publics et du logement en Libye. Par ailleurs les discussions ont également abordé la coopération et la collaboration relative aux projets d’investissement du groupe Poulina en Libye.

A cet effet, Il est important à signaler que PGH est implantée en Libye depuis les années 2000 à travers plusieurs unités de production en plus de l’exportation de ses produits et services. A travers ce partenariat stratégique PGH consolide son positionnement, sa présence et consolidera ses projets déjà existants ainsi que ses investissements futurs en Libye.