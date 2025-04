La rencontre Trump-Netanyahou ne laisse guère espérer une fin pacifique à la guerre

Matthew Duss, vice-président exécutif du Center for International Policy, estime qu’il est peu probable qu’une solution pacifique soit trouvée à la guerre d’Israël contre la bande de Gaza.

« Alors que Trump a clairement fait pression sur Netanyahou, par l’intermédiaire de son représentant Steve Witkoff, pour obtenir un cessez-le-feu en janvier, juste avant son investiture, la façon dont il a parlé aujourd’hui reflète ce qu’il a dit précédemment au sujet du plan pour Gaza – qui implique d’encourager, voire d’expulser carrément, les Palestiniens de Gaza et de permettre à Israël de s’en emparer et de la développer », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Je pense donc que les Palestiniens, ou quiconque souhaite que le conflit de Gaza, ou même l’ensemble du conflit israélo-palestinien, soit résolu pacifiquement, ont dû être très déçus de ce qu’ils ont entendu de la part de Trump. »

