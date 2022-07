La reprise du tourisme au centre d’un Conseil des ministres présidé par Bouden

Le Conseil des ministres s’est réuni, ce mardi , sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden Il a été consacré à la reprise de l’activité touristique post Covid-19.

A l’ouverture des travaux, le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a exposé le plan de reprise de l’activité touristique qui vise essentiellement à sauvegarder le tissu économique et institutionnel autant que les postes d’emploi. Ont été évoqués les préparatifs de la saison 2022 et les masures préventives y afférentes.

Le plan s’articule autour de 7 axes : la santé, l’environnement, le transport et la sécurité, la diversification, le marketing et la promotion en plus de la préservation du tissu économique et social.

Il prévoit des mesures urgentes et d’autres qui seront appliquées à court et moyen terme. L’objectif des mesures urgentes est de sécuriser la santé et d’assurer l’approvisionnement des établissements et des sites touristiques.

Les mesures à court terme consistent à soutenir les diverses activités de transport, soutenir la destination tunisienne dans les marchés prioritaires, renforcer les programmes de promotion et de communication du marché touristique intérieur et enfin lancer des campagnes de propreté.

A moyen terme, les mesures portent sur le lancement d’un large programme national relatif à la restructuration financière des établissements hôteliers et le renforcement des mesures législatives pour soutenir davantage le secteur touristique. Les programmes de communication et de marketing vont continuer en créant un label commercial pour la destination Tunisie. S’y ajoute le projet de diversifier les produits touristiques et d’en créer d’autres dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé.

Soutenir la transition numérique des établissements touristiques fait partie du plan en plus de la restructuration du transport touristiques.