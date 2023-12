La route vers nulle part : L’externalisation des frontières en Europe dans l’impasse

La migration méditerranéenne est un sujet de crise en Europe depuis des décennies. La route de la Méditerranée centrale empruntée par les migrants de la Libye et de la Tunisie vers l’Italie et Malte est devenue le point de passage le plus actif. C’est aussi le moyen le plus dangereux pour les migrants d’atteindre les côtes européennes.

La politique migratoire européenne considère la migration comme une menace pour la sécurité et se concentre sur l’externalisation des frontières européennes vers les États du sud de la Méditerranée, en particulier depuis la crise migratoire de 2015. Une approche qui affecte les relations de l’Union européenne et de ses États membres avec leur voisinage méridional. Elle les empêche également de poursuivre leurs intérêts stratégiques dans la région et diminue la réputation de l’UE en tant que puissance fondée sur des valeurs, souligne Conseil européen pour les relations internationales (ECFR).

Le think tank fait observer que l’externalisation des frontières n’a pas permis d’empêcher une nouvelle augmentation de la migration irrégulière sur la route de la Méditerranée centrale depuis 2020. En fait, les politiques européennes d’externalisation ont probablement contribué à cette nouvelle crise.

Et de recommander aux Européens de « cesser de confier le contrôle de leurs frontières aux seigneurs de la guerre et aux autocrates ; ils s devraient plutôt se concentrer sur des mesures qui lient l’impératif à court terme de paraître contrôler la migration à des initiatives à plus long terme qui réduisent le besoin des gens de migrer en premier lieu ».

Quid de la Tunisie ?

Contrairement au rôle de la Libye en tant que pays de transit, la Tunisie est traditionnellement un pays d’origine pour les migrants vers l’Europe. La politique migratoire européenne à l’égard de Tunis a donc longtemps été axée sur le rapatriement des ressortissants tunisiens jugés inéligibles à l’asile. Mais l’externalisation a également joué un rôle. L’Italie, en tant que principal pays d’accueil des arrivées tunisiennes, a été à l’avant-garde de ce double mouvement de rapatriement et d’externalisation.

Depuis 2016, l’UE a commencé à verser des tranches d’un montant de 37 millions d’euros par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique (EUTFA). L’EUTFA était le principal véhicule de financement de l’UE pour les projets de gestion des migrations. Ostensiblement, son objectif était de s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière en Afrique, mais il a souvent été utilisé pour financer des projets de gestion des frontières sécurisés. Les 37 millions d’euros alloués à la Tunisie visaient à améliorer le contrôle des frontières et la « gestion des flux migratoires » du pays. Ils ont servi à améliorer la capacité d’interception des garde-côtes tunisiens et à empêcher les Tunisiens de partir en criminalisant les départs non autorisés.

Cependant, l’investissement de l’Europe dans les frontières maritimes de la Tunisie n’a guère empêché un bond de la migration tunisienne en 2020, ni la transformation de la Tunisie d’un pays d’origine en un pays de transit qui a coïncidé avec l’attaque de Khalifa Haftar sur Tripoli en 2019. Depuis cette période, la ville de Sfax, dans l’est de la Tunisie (à seulement 130 km de l’île italienne de Lampedusa), est devenue une plaque tournante de la migration, relève le think tank européen qui cite une étude réalisée en 2022 par le Baromètre arabe de l’Université de Princeton qui révèle que le pourcentage de Tunisiens envisageant de migrer a plus que doublé entre 2011 et 2022. En conséquence, les Tunisiens ont constitué le plus grand groupe d’arrivées en Italie entre 2019 et 2021. Même en 2022, les données du ministère italien de l’Intérieur montrent qu’ils sont restés à 17 %, après avoir été supplantés par les Égyptiens arrivant en Europe depuis l’est de la Libye (20,5 % de l’ensemble des arrivées).

Les Subsahariens arrivent…

Toutefois, à partir du second semestre 2022, les Africains subsahariens sont devenus le groupe le plus important à migrer vers l’Europe depuis la Tunisie. En se concentrant sur la côte tunisienne et en faisant confiance aux accords avec la Libye, les Européens ont négligé les frontières terrestres poreuses de la Tunisie. Lorsque la Libye a sombré dans le conflit en 2019, les migrants subsahariens ont commencé à fuir par ces frontières vers la Tunisie. Parallèlement, la pandémie de covid-19 a poussé de nombreux migrants subsahariens déjà présents en Tunisie à quitter leurs emplois informels. À partir de 2020, un village de tentes a commencé à s’étendre autour des bureaux du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans une banlieue huppée de Tunis, comprenant des migrants subsahariens cherchant désespérément de l’aide et du soutien. Ils n’ont, pour la plupart, rien reçu.

Mais l’incapacité des politiques européennes d’externalisation à faire face aux menaces futures telles que les débordements de la Libye, ou à atteindre leur objectif de gestion de la migration tunisienne, n’a pas empêché la Commission européenne et l’Italie de doubler la mise avec 160 millions d’euros supplémentaires pour continuer à développer les capacités de la Tunisie en matière de garde-côtes et de lutte contre la contrebande.

L’augmentation des départs s’est poursuivie sans relâche. La demande antérieure des Tunisiens d’émigrer avait donné naissance à une économie migratoire en plein essor, couvrant de multiples secteurs, de la construction de bateaux à l’hébergement temporaire. Au début de l’année 2023, le président tunisien, Kais Saied, a prononcé un discours qui a déclenché une flambée à l’égard des Africains subsahariens qui travaillaient ou étudiaient dans le pays, rappelle l’ECFR. Ces migrants ont commencé à chercher refuge en Europe, facilités par l’économie migratoire tunisienne.

Une route « plus accueillante »

Au cours des neuf premiers mois de 2023, les Ivoiriens et les Guinéens ont représenté le plus grand nombre d’arrivées en Italie en provenance de Tunisie. La communauté ivoirienne fournit peut-être l’exemple le plus clair : il s’agit de la plus grande communauté de migrants subsahariens en Tunisie. Cependant, au cours des 11 premiers mois de 2023, les Ivoiriens figuraient parmi les principales arrivées en Italie.

Malgré les problèmes de sécurité que connaît la Tunisie pour les Subsahariens, le pays offre probablement une route plus accueillante et plus sûre que la Libye pour les migrants fuyant la guerre et l’instabilité dans des pays tels que le Soudan, le Tchad et l’Érythrée. En outre, en 2023, on estime que 5 000 personnes ont franchi les frontières terrestres de la Tunisie avec la Libye et l’Algérie. La migration tunisienne et l’augmentation du nombre de migrants transitant par la Tunisie ont donc transformé la migration en Méditerranée centrale. En 2017, la Libye était à l’origine de 91 % des arrivées en Italie ; au cours des neuf premiers mois de 2023, les données du ministère italien de l’Intérieur indiquent qu’environ 70 % des migrants sont partis de Tunisie et 30 % de Libye.

La nouvelle route tunisienne représente également un environnement commercial plus fertile pour les passeurs que la Libye, qui est dominée par certaines milices qui se livrent plus souvent à la traite des êtres humains.