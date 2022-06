La Russie écartée du sommet du G20 en Indonésie

Le chef de l’État indonésien Joko Widodo a exclu la présence de Vladimir Poutine au sommet du G20 prévu en novembre à Bali, a affirmé le Premier ministre italien Mario Draghi.

Widodo a été catégorique, il ne viendra pas », a affirmé le Premier ministre italien Mario Draghi lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet du G7 au château d’Elmau en Bavière, en Allemagne, ce mardi 28 juin 2022.

« Ce qui pourra avoir lieu, c’est une intervention à distance, nous verrons », a-t-il ajouté. Le président indonésien, dont le pays assure cette année la présidence tournante du G20, était invité au sommet du G7.

Les propos de Mario Draghi ont appelé une réplique acerbe de Moscou. « Ce n’est pas à Draghi de décider ce genre de choses. Nous avons reçu l’invitation (pour Poutine au G20) et nous y avons répondu positivement », a déclaré le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov, cité par l’agence de presse russe Interfax.

Mario Draghi « a sans doute oublié qu’il ne préside plus » le G20, a-t-il ajouté.

Le chancelier allemand Olaf Scholz part du principe que les chefs d’État et de gouvernement du G7 participeront également au sommet du G20 en Indonésie, malgré la présence possible de Vladimir Poutine. Il y a eu une « grande unanimité » sur le fait que « nous ne voulions pas que le G20 se désunisse », a déclaré le dirigeant allemand aux journalistes mardi. À ce stade, la décision des dirigeants du G7 « est de s’y rendre » et non de boycotter ce rendez-vous, selon lui.