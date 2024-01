La Russie veut développer ses relations économiques avec le Niger

Le vice-premier ministre russe Alexei Overchuk a indiqué que Moscou souhaitait développer les relations commerciales, économiques et d’investissement, ainsi que le chiffre d’affaires commercial avec le Niger, rapporte Sputnik.

Overchuk a fait ce commentaire lors d’une réunion avec le premier ministre du Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine. Il se trouve dans la capitale russe dans le cadre d’une tournée internationale visant à identifier les opportunités et à diversifier les partenaires du pays d’Afrique de l’Ouest.

Le responsable russe a expliqué qu’à cette fin, il était nécessaire de prendre des mesures conjointes pour développer des partenariats dans des domaines prometteurs tels que l’agriculture, l’énergie, les infrastructures et l’exploration géologique. Zeine est arrivé à Moscou accompagné d’une délégation de haut niveau composée des ministres de la défense, du pétrole et du gaz, de l’agriculture, du commerce, de la jeunesse et des sports.

La Russie est la première étape de la tournée. Zeine devrait également se rendre en Turquie, en Iran et en Serbie.

Les liens entre la Russie et le Niger se sont rapidement développés sous l’égide des nouvelles autorités nigériennes, une junte qui a pris le pouvoir le 26 juillet, après avoir destitué le dirigeant élu Mohamed Bazoum, soutenu par l’Occident.

