La sélection nationale face au Soudan et au Nigéria en amical en octobre prochain

La sélection antionale de football disputera deux rencontres amicales face au Soudan et au Nigérian en octobre prchain, dans le cadre de se préparation aux éliminatoires de la CAN-Cameroun 2021, annocne la fédération tunisienne de football, mercredi.

Le premier match amical face au Soudan se déroulera le 9 octobre au stade Olympique Hamadi Agrebi à Radès et la deuxième confrontation avec le Nigéria aura lieu le 13 du même mois en Autriche.

Les Aigles de Carthage rappelle-t-on , reprendront la compétition en novembre prochain (9 au 17) avec la double confrontation face à la Tanzanie, poiur le compte de la 3e et 4e journée du groupe J des qualifications à la CAN 2021, formé également de la Libye et de la Guinée Equatoriale.

Les tunisiens recevront les tanzaniens avant de se rendre à Dar Essalem pour le match retour.