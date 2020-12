Affaire CS Chebba- La FTF va convoquer une Assemblée générale pour statuer sur le sort du club

Le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football a décidé mercredi, de convoquer une Assemblée Générale pour statuer définitivement sur la suspension du Croissant Sportif Chebbien, interdit depuis le 17 octobre dernier des compétitions de la FTF durant la saison 2020-2021, après avoir constaté que le club a présenté un dossier d’engagement incomplet malgré de nombreux rappels de la fédération.

La date de cette AG sera fixée ultérieurement.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook, la FTF précise que les clubs devront statuer sur la décision provisoire de suspension du club qui a commis des « violations graves » selon l’instance nationale du football,, notamment le non-respect des statuts et règlements de la FTF, de la CA F et de la FIFA ainsi que les recours d’une façon réitérée (6) pour des litiges sportifs auprès d’organes et tribunaux ordinaires dont les compétences ne sont pas mentionnées dans les statuts de la FTF, CAF ou de la FIFA.

Plusieurs autres violations seront présentées devant l’Assemblée Générale et le CS Chebba présentera de son coté ses moyens de défense devant l’AG, organe suprême et compétent pour statuer sur la suspension définitive du club, selon la même source.

La FTF précise que la décision de convoquer l’assemblée générale ne présente pas une mesure ou décision complémentaire de mise en inactivité du club prise par le bureau fédéral le 17 octobre dernier.

La suspension du club rappelle-t-on, a a provoqué une grosse tension politique et sociale. Les habitants de la Chebba ont manifesté en bloquant l’accès de la ville de nombreuses fois, le conseil municipal a démissionné en protestation à la décision de la FTF, deux grèves générales toute la villea vaient été décrétées par la coordination de soutien du CS Chebbien contre ce qu’elle juge comme une injustice commise contre le club.

En remplacement du CS Chebba en ligue 1 La FTF a organisé un mini-tournoi barrages remporté par la JS Kairouan qui a retrouvé l’élite cette saison après avoir été relégué en ligue 2 à la fin de l’exercice 2019/2020.