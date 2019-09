La sélection tunisienne s’envole ce soir pour Rouan

La sélection nationale de football a poursuivi dimanche matin, sur la pelouse du stade d’El Menzah, sa préparation en vue du prochain match amical contre la Côte d’Ivoire, le 10 septembre à Rouan (France).

Tous les joueurs ont pris part à la séance d’entrainement ce dimanche à l’exception de Jeremy Dudziak qui s’est entrainé en solo après avoir ressenti quelques douleurs.

Le staff technique conduit par Mondher Kebaier et Adel Sellimi ont meublé la séance par des exercices physiques avant de répartir l’effectif en trois groupes et de passer aux aspects technico-tactiques.

La délégation tunisienne quittera Tunis ce soir en direction de Paris avant de rallier Rouan, ville qui accueillera le prochain match mardi à partir de 17h30 (HT).

Une seule séance d’entrainement est prévue demain lundi sur la pelouse du stade Robert Diochon.

Le onze national avait, rappelle-t-on, battu vendredi soir, en amical, à Radès la Mauritanie (1-0) grâce au but de Omar Layouni à la 78e.