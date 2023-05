La situation est stable à Ghriba  après des tirs aux abords de la synagogue 

Le président du comité d’organisation du pèlerinage de la Ghriba, Perez Trabelsi, a confirmé dans une déclaration à la chaîne TV Wataniya 1 ce mardi soir que la situation est stable sur l’île de Djerba.

Il a salué les efforts des unités de sécurité, notant qu’elles sont intervenues et ont bouclé les environs de la Ghriba et sécurisé les visiteurs.

Plus tôt ce soir, le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’un agent de la Garde Nationale maritime d’Aghir Djerba a tué son collègue en faisant usage de son arme de service et en s’emparant des munitions, puis il a tenté de rejoindre les environs de la synagogue de la Ghriba et a délibérément ouvert le feu sans discernement sur les unités de sécurité stationnées sur place, qui ont riposté , l’ont empêché d’atteindre la synagogue et l’ont tué.

6 agents de sécurité ont été blessés dont un a succombé à ses blessure alors que deux visiteurs sont morts et 4 autres personnes ont été blessées .Elles ont été transférées à l’hôpital pour y être soignées, précise le ministère de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur a assuré que le lieu de culte et ses abords ont été bouclés et que tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur et à l’extérieur étaient sécurisés. Les recherches se poursuivent pour tirer au clair les mobiles de cette attaque perfide et lâche.