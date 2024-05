La situation sécuritaire à la frontière Ouest est « relativement stable »

La situation sécuritaire à la frontière Ouest du pays est « plutôt stable » a rassuré le colonel-major, Mohamed Sibri, commendant de brigade du 14e régiment de l’infanterie mécanisée du Kef, soulignant, toutefois, que la « vigilance » demeure de mise.Dans une déclaration accordée aux médias, lors d’une visite de terrain organisée par le département de la Défense nationale au profit des journalistes, le responsable militaire a plaidé en faveur d’une étroite coordination entre les différentes parties intervenantes pour faire face à toute éventualité de menaces.Evoquant la question de la migration irrégulière et les flux massifs de migrants subsahariens via les frontières terrestres, le colonel-major a tenu à assurer que « la situation est sous contrôle ».Il est vrai que nous ne maîtrisons pas parfaitement la situation, c’est à dire à 100%, mais il n’en reste pas moins vrai que nous déployons autant d’effort et de travail dans le cadre d’une étroite et solide coordination avec les services du département de l’Intérieur, a déclaré le responsable militaire aux journalistes.

Le nombre des migrants irréguliers qui ont réussi à franchir le territoire tunisien est « plutôt en baisse continue », a-t-il encore ajouté, soulignant que l’armée nationale coordonne efficacement avec le département de l’Intérieur au niveau de l’échange instantané des informations et des préparatifs en vue de mener à bien les opérations de terrain.Revenant sur la relation avec la partie algérienne, elle aussi concernée par le phénomène de la migration irrégulière, le responsable militaire a tenu à souligner que les deux parties ont convenu de mettre sur pied un mécanisme de coordination leur permettant d’échanger de manière efficace les informations en matière de flux migratoires.Le 14e régiment de l’infanterie mécanisée relevant de l’Armée de terre tunisienne est chargé de sécuriser les frontières terrestres Ouest du pays et de lutter contre le terrorisme dans son secteur d’intervention qui couvre Jendouba, Kasserine, Siliana et à l’Ouest, la frontière algérienne.