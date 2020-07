La situation sociale générale du pays au centre d’un entretien entre Fakhfakh et Tabboubi

La situation sociale générale du pays a été au centre d’un entretien tenu mercredi matin au palais du gouvernement à la Kasbah entre le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh et le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement sur sa page officielle, Elyès Fakhfakh a souligné, à cette occasion, l’importance de poursuivre le dialogue social qui vise à assainir le climat social et à surpasser les difficultés en trouvant des solutions à tous les dossiers en suspens.

» L’objectif étant de trouver les solutions appropriées pour répondre aux attentes des Tunisiens dans un cadre social et politique permettant de mettre en œuvre les programmes sociaux du gouvernement et d’appliquer le plan de sauvetage économique « , a ajouté Fakhfakh. Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTT a mis l’accent sur la nécessité de dépasser les tiraillements politiques qui ne servent pas l’intérêt du pays.

Tabboubi a précisé que l’entretien a été aussi une occasion d’évoquer une série de problématiques liées à l’assainissement du climat social outre la discussion de quelques dossiers importants comme les ouvriers de chantier et les enseignants suppléants auxquels il convient de trouver des solutions rapides pour lutter contre l’emploi précaire et ses répercussions sociales et économiques.