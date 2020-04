La société civile appelle le gouvernement à protéger le droit au logement et à la santé pour tous

Des organisations de la société civile ont appelé jeudi 23 avril 2020, dans un communiqué conjoint, le gouvernement et les autorités locales à protéger le droit au logement et à la santé pour tous dans cette période de pandémie du COVID-19.

Le communiqué précise que le confinement général décrété en Tunisie afin d’endiguer la pandémie a eu des répercussions économiques et sociales importantes sur les familles sans abri et celles sans revenu fixe et menacées de quitter leurs domiciles pour ne pas avoir payé le loyer.

Les organisations considèrent que le droit au logement, à la santé et à l’alimentation sont des droits humains fondamentaux qui garantissent la dignité de la personne et ne peuvent être réduits pendant l’état d’urgence.

Dans ce contexte, elles ont appelé à trouver des solutions urgentes notamment aux sans emploi, aux employés en situation irrégulière et aux migrants.

En outre, les organisations ont appelé à la promulgation d’un décret annulant toutes les décisions d’évacuation des personnes quelles que soient leurs nationalités et à garantir le logement aux sans-abri et à toutes les victimes de violence contraintes de quitter leur domicile pendant la période de crise sanitaire.