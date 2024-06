Chez Ellouhoum, c’est 21,900 DT le kilo de mouton, à partir du samedi 8 juin

« Ellouhoum » entamera la vente de moutons du sacrifice, à partir du samedi 8 juin, à un prix fixé à 21,900 dinars le kilogramme, a indiqué à l’agence TAP, Tarek Ben Jazia, Président Directeur Général de cette société. « Ellouhoum œuvre à jouer convenablement son rôle de régulateur, en mettant sur le marché des moutons conformes aux normes sanitaires et légales, à des prix adaptés, durant cette conjoncture ». « Le prix appliqué a été fixé en coordination avec le ministère de tutelle, tout en prenant en considération l’intérêt de l’éleveur et du consommateur », a t-il précisé. Le responsable a fait savoir, aussi, que le marché du bétail de la société, considéré comme le plus grand marché de la République, ouvrira ses portes, durant la période allant de 6 au 15 juin 2024, à tous les professionnels et aux citoyens. Il a avancé que le point de vente central de la viande rouge de la société, continuera de proposer à la vente, de la viande de l’agneau local au prix de 36,5 dinars/ kg, ainsi qu’à approvisionner le marché en viande de veau réfrigérée, et ce, dans le cadre de son programme de régulation. Et d’ajouter que le département du Commerce a fixé, à partir du 1er juin courant, le prix de vente de la viande d’agneau à 43 dinars, afin de lutter contre les pratiques de spéculation et la hausse injustifiée des prix dans certaines régions, où ils atteignent, parfois, 50 dinars/ kg. Il convient de noter que les prix des moutons du sacrifice varient, cette année, entre 800 dinars et plus de 1 200 dinars par tête.

