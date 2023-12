La Somalie s’assure un allègement de dette de 4,5 milliards $

La Somalie a obtenu mercredi un accord d’allègement de sa dette de 4,5 milliards de dollars de la part de ses créanciers internationaux, ont annoncé le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Cet accord permettra au pays de se développer économiquement et d’entreprendre de nouveaux projets.

Cette entente s’inscrit dans le cadre d’un programme d’annulation de la dette appelé l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés, supervisé par les deux organisations. En participant à ce programme, la dette extérieure de la Somalie passera de 64 % du PIB en 2018 à moins de 6 % du PIB d’ici la fin de 2023, indiquent le FMI et la Banque mondiale dans un communiqué conjoint.

La dette nationale actuelle de la Somalie dépasse actuellement 5 milliards de dollars, selon les chiffres officiels.

« Le processus d’allègement de la dette de la Somalie a été le résultat d’efforts intergouvernementaux sur près d’une décennie, couvrant trois administrations politiques. C’est un témoignage de notre engagement national et de la priorisation de cet agenda crucial et habilitant », a déclaré le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, dans un communiqué.

Le Trésor américain a déclaré son intention d’annuler 100 % des créances restantes de la Somalie et « encourage les autres créanciers bilatéraux de la Somalie à être tout aussi généreux et à agir rapidement ».

L’accord est « une étape significative sur le chemin de la reprise continue et des réformes significatives visant à promouvoir une plus grande stabilité et des opportunités économiques pour le peuple somalien », a déclaré la secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen.

Ali Yasin Sheikh, vice-gouverneur de la Banque centrale de la Somalie, a déclaré à l’Associated Press mercredi que l’allègement de la dette dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés était un soulagement pour son pays, qui cherche à obtenir de nouveaux financements pour des projets publics.

De plus, a-t-il ajouté, il sera désormais plus facile pour la Somalie d’attirer de nouveaux investisseurs.

« L’annulation de la dette changera la perception mondiale de la stabilité économique du pays », a-t-il déclaré. « La Somalie pourra accéder aux fonds et investissements mondiaux, étant ouverte aux marchés financiers internationaux. »

Il a cependant averti que « il est crucial de mettre en place des mesures pour éviter que la Somalie ne retombe » dans une dette élevée.

