La STB BANK adhère à la plateforme de paiement BUNA

La STB BANK, institution financière publique pionnière dans le secteur bancaire en Tunisie, vient de conclure avec succès son adhésion à la plateforme de paiement BUNA lancée en février 2020 par l’Organisation Régionale Arabe pour la Compensation et le Règlement des Paiements (ARPCSO), filiale du Fonds Monétaire Arabe (AMF).

Cette plateforme de paiementsinterarabes vient renforcer davantage le systèmede paiement à l’international de la STB BANK, déjà très évolué, en vue d’assurer plus de célérité et de transparence sur les flux de paiementsinterarabes.

Par cette adhésion au réseau de Buna, la STB BANK ouvre des perspectives aux opérateurs économiques tunisiens vers une coopération plus dynamique avec leurs partenaires au niveau régional et international, facilitant ainsi le processus de transactions transfrontalières et développant les échanges commerciaux et les échanges financiers dans la région arabe.



Suite à cette intégration M. Mehdi MANAA, le Directeur Général de l’Organisation Régionale Arabe pour la Compensation et le Règlement des Paiements (ARPCSO), a déclaré «Nous sommes très heureux d’accueillir la Société Tunisienne de Banque (STB BANK) dans le réseau des banques participantes à BUNA.La participation de la STB BANK à BUNA permettra une intégrationmeilleure et plus forte entre la Tunisie et le reste du monde Arabeet contribueraà renforcer les liens avec les différents partenaires internationaux, par le biais de solutions de paiement efficaces et qui respectent les règles de conformité les plus strictes.A cette occasion, je tiensaussi à remercier la Banque Centrale de Tunisiepour son soutien continu à BUNA. »