Théoriquement déficitaire et pratiquement bénéficiaire, la STB se mure dans le silence

Mars 2021, Mohamed Chouikha, haut cadre des finances issu du sérail, était nommé à la tête de la STB par le CA de la banque publique, lequel CA était constitué des représentants du MTF (ministère tunisien des Finances) et de différentes autres entreprises publiques.

Octobre 2022, le même CA de l’Etat actionnaire à presque 72 % de la STB demandait le départ de Chouikha et l’obtenait. Dans notre article d’alors, nous rapportions sur la foi d’une « gorge profonde » au MTF, que « ce limogeage aurait eu pour cause une réticence de l’ancien DG à financer l’Etat par une participation plus accrue aux emprunts obligataires, ainsi qu’une réticence à rééchelonner les dettes de certains secteurs économiques en difficultés financières ».

– Bénéficiaire ou déficitaire ?

En attendant, la STB a terminé l’exercice 2022 avec un RN (Résultat Net) bénéficiaire de 93,082 MDT après modification comptable et décidé de ne pas distribuer des dividendes, comme c’est d’ailleurs le cas depuis une quinzaine d’années.

De l’argent dont le MTF avait pourtant grand besoin pour faire face aux menues dépenses du budget. Pourtant, la banque a été déclarée, officiellement et chiffres des commissaires aux comptes (CC) à l’appui, bénéficiaire. Il y a donc un hic !

Les mêmes chiffres des mêmes CC, en fin de mandat, donnaient pourtant à constater que le bilan de la STB affichait des résultats reportés négatifs de plus de 172,6 MDT (En réalité, le déficit cumulé de la STB). Ceci fait donc que théoriquement, en 2022 la STB devrait être déficitaire de 83,7 MDT par imputation du report à nouveau déficitaire de 172,649 MDT, sans faire de compensation, comme les normes comptables tunisiennes le permettraient, nous dit-on.

Le bilan 2022 est annoncé donc bénéficiaire de 91,577 MDT malgré un cumul de pertes de plus de 172,6 MDT. Et donc en pratique, cela nécessite une recapitalisation de la banque, comme en 2016.

Le Conseil d’administration de la STB, bien payé (Voir page 4 du document suivant en Pdf), et qui ont certainement constaté comme nous cette « aberration financière », n’a cependant pas été touché ni inquiété par la MTF. Et la BCT, non plus, n’a pas réagi.

Nous avons, vainement cependant, essayé d’en parler avec le 1er responsable de la banque. De son nom entier, Znati Jouini Lassaad, il a été nommé en octobre nouveau DG par intérim de la STB, succédant à Mohamed Chouikha victime de la course effrénée aux Bons de Trésor étatiques du MTF. Pur produit de la banque publique, Znati en a été le DGA en charge de l’exploitation. Le site de la banque en dit être « un de ses plus valeureux banquiers, dont le parcours professionnel a participé à l’essor de la STB.

– 3 DG de banques dégagés en 2 ans, et le MTF prend son temps pour les vacants

Pour le DG, il ne serait pas exclu selon nos sources, que Lassaad Jouini, qui assure actuellement l’intérim, soit confirmé au poste de DG. « Tout va bien Madame La Marquise » !

En attendant, le MTF a pris le contrôle de la BH Bank et y a remplacé au forceps l’ancien DG parti vers les cieux plus professionnellement à cheval sur les ratios de la BT (Banque de Tunisie), et la place bancaire locale attend toujours que l’appel à candidatures dévoile enfin le nom du remplaçant de Chouikha.

Chez l’autre banque publique, la BNA, c’est en mars 2023 que le DG de la BNA qui venait juste de fêter le Rebranding de la banque, est viré par la ministre des Finances. Mondher Lakhal avait pourtant été celui qui avait boosté le PNB de la banque. Cette dernière avait terminé 2021 avec un PNB en hausse de 220,9 MDT et un résultat net qui progressait de 62,5 MDT. Ces états financiers font ressortir des capitaux propres positifs de 1.864, 049 MDT, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 159, 251 MDT.

Il n’en resterait pas moins vrai que le bilan de la BNA, tout comme celui de la STB, aurait fait l’objet de bisbilles en sourdine entre la BCT (Banque Centrale de Tunisie) et le MTF à propos de la distribution des dividendes, et même à propos des jetons de présence aux administrateurs. Et les interventions, via les conseils d’administration, du MTF pour contrôler les directions des trois banques publiques, ne seraient pas étrangères à ces bisbilles.