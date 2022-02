La STB quitte Wifak Bank pour consolider ses FP et renforcer sa présence à l’international

Le 17 février 2022, la banque publique tunisienne STB avait annoncé la cession de 500 mille actions qu’elle détenait dans le capital de banque privée Wifak Bank, spécialisée dans la finance islamique. Cette vente était la seconde au cours du mois de février 2022. Le 10 du même mois, en effet, la STB avait cédé 1 713 676 actions, toujours au même prix unitaire, avec un montant global de plus de 11,310 MDT. Ainsi en deux mois, la STB aura engrangé plus de 14,610 MDT.

– La STB quitte le navire Wifak, pour aller voir ailleurs

Et cela ne semble pas avoir été la dernière, puisqu’on apprend encore que la STB a fini par solder son compte dans le capital de la banque de l’ICD et de Hédi Ben Ayed, et en avoir tiré la somme d’environ 30 MDT. Une sortie, qui ne semble pas motivée principalement par un besoin de fonds propres, mais plutôt par un souci de meilleur ciblage de ses investissements financiers, et d’en améliorer la rentabilité.

Au passage, on remarquera que même si son PNB avait augmenté en juin 2021 de 10 MDT en glissement annuel, et que son RBE s’était redressé à 2,7 MDT après un RBE négatif de plus de 3,1 MDT durant la période correspondante de 2020, la Wifak restait lestée par ses 11,592 MDT de salaires (en hausse de presque 3 MDT), ses dotations aux provisions de 2,5 MDT (en hausse de presque 1,5 MDT en GA), les 2,1 de dotations aux amortissements, sans compter les 4,3 MDT de charges d’exploitations qui étaient aussi en hausse. La Wifak avait ainsi terminé le 1er semestre 2021 par un RN de 2,7 MDT qui est devenu déficitaire de 0,234 MDT suite à des modifications comptables. La STB semblait, au début, attirée par la finance islamique, mais son investissement ne semblait pas assez rentable pour le maintenir. Et c’est donc, dans une réflexion stratégique, et un souci de mieux cibler ses investissements, que l’argent issu de la cession des actions Wifak irait au renforcement des assises financières du Groupe STB, et un meilleur positionnement de la banque pour envisager de meilleurs investissements. Entretemps, la Wifak a vite pu combler cette sortie, puisqu’elle fait déclaration de la montée en puissance de Hédi Ben Ayed à travers la SNCI (Société nouvelle de coupe industrielle), qui passe de 31,371 % à 32,997 % dans le capital de cette institution de finance islamique, pour le montant de 3,22 MDT.

– Renforcer SoniBank en Afrique, et lorgner une représentation en Libye

La STB compte ainsi, désormais, se recentrer sur sa propre activité, si possible avec d’autres activités complémentaires et fortifier ses filiales, en concrétisation de la stratégie développée avec le ministère des Finances de « renforcer la position internationale et développer la banque-assurance ». Chez la 1ère des banques étatiques de Tunisie, on pense ainsi à la « SoniBank » créée en 1990 avec le concours de l’Etat du Niger, qui s’est déjà développée au Bénin, et qui voudrait s’installer au Gabon avec le concours de la banque-mère qu’est la STB qui pense aussi à une représentation en Libye pour accompagner l’investissement et l’exportation vers ce pays de voisinage immédiat. « Notre souci est d’être capable de prendre en charge notre clients à 360 degré, car il se peut qu’il soit incommodé par le levier endettement. On l’encouragera alors à renforcer son haut de bilan, à travers nos Sicars, STB Manager ou autre fond d’investissement pour être en capacité de bien l’accompagner », nous dit le management. La doyenne des banques tunisiennes (créée en janvier 1957) confirme ainsi son ambition de devenir un acteur financier de poids en Afrique, tant pour les Africains que pour les entreprises tunisiennes.

Sinon, le groupe STB a terminé l’exercice 2020, avec 1,082 Milliard DT en produits d’exploitation bancaire, un PNB de 621,279 MDT et un résultat bénéficiaire de 68,413 MDT. Au niveau individuel et pour le 1er semestre 2021, la 1ère banque de Tunisie signait 532,7 MDT en PEB, un PNB de 302,5 MDT et un bénéfice semestriel de plus de 59 MDT, avec un ratio de liquidité de 134,9 % en juin dernier. Une banque qui inspire confiance, puisque les dépôts des clients s’élevaient à plus de 8,358 Milliards DT.