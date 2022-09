La STEG affirme que sa situation financière difficile n’aura pas d’impact sur sa capacité à assurer la continuité du service public

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a affirmé, mardi, que « l’accumulation de ses dettes et des créances non payées par ses clients qui s’élèvent à 2800 millions de dinars, n’impactera en aucun cas le rythme d’approvisionnement du pays en électricité et en gaz naturel ».

La société a indiqué qu’elle « veillera à assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité et en gaz, malgré la hausse des prix de l’énergie à l’échelle internationale et l’accumulation des créances non payées ».

La STEG a rappelé qu’elle a réussi à assurer l’approvisionnement du pays en électricité durant la période estivale exceptionnelle ayant connu une hausse record des degrés de températures et en dépit d’un contexte mondial et énergétique difficile.

Elle a précisé que la demande sur l’électricité a connu une augmentation remarquable, atteignant un pic, le 8 septembre 2022 à 15h30, en s’établissant à 4677 mégawatts contre 4472 mégawatts enregistrés l’année dernière.

La STEG a, par ailleurs, exprimé son engagement à honorer ses engagements financiers envers ses fournisseurs, dont la société algérienne Sonatrach, malgré sa situation financière difficile.

Le communiqué de la STEG intervient en réponse à des informations véhiculées sur un éventuel impact de sa situation financière sur sa capacité à assurer la continuité du service public.

- Publicité-