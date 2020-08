La STEG lancera un nouveau modèle de facture avant fin 2020

La STEG vient de présenter un modèle de la nouvelle facture de consommation d’électricité et de gaz, lequel sera adopté et envoyé aux clients, avant la fin de 2020.

Ce nouveau modèle comporte de nouvelles rubriques, visant à simplifier la facture et à améliorer sa transparence et sa lisibilité pour les clients domestiques, dont le nombre s’élève à 1,4 million.

Il s’agit, également, de réduire au maximum les différents problèmes liés à la facture, selon les responsables de la STEG.

Ceux derniers ont souligné, lors d’une rencontre réservée à la présentation dudit modèle de facture, que 3 nouvelles colonnes ont été ajoutées; à savoir la puissance du compteur, le taux de consommation mensuel et la valeur d’impôts d’une manière plus simplifiée.

Le projet prévoit également de consacrer une colonne visant à clarifier davantage la taxe municipale, la redevance Tv-radio, et la contribution au fonds de la transition énergétique électricité et gaz.

Et d’ajouter que toutes les données relatives aux différents taxes et redevances seront expliquées au verso de la facture qui gardera le même format.

D’après le directeur général adjoint de la STEG, Hichem Anane, l’émission d’une nouvelle facture avant fin 2020 s’inscrit dans le cadre de la volonté de consacrer la transparence entre le citoyen et la société, soulignant que ce nouveau modèle permettra aux clients de calculer leur consommation en électricité.

Pour sa part, l e directeur commercial et du marketing, Sami Ben Hmida, a déclaré TAP que le projet a démarré depuis 2018, rappelant que les clients de la société ont évoqué plusieurs lacunes caractérisant l’actuelle facture notamment le maque de transparence et la faible lisibilité.

» Nos services ont également comparé les factures d’électricité et de gaz en vigueur dans plusieurs pays « , a-t-il encore indiqué.

S’agissant du nouveau projet visant généraliser le paiement à distance, le responsable a souligné que la première partie consiste à demander au client de fournir son adresse électronique afin d’envoyer une copie de la facture.

La 2ème partie permettra d’envoyer une facture électronique reconnue en tant que pièce comptable et bénéficiant de la certification électronique, a-t-il encore précisé.