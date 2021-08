La Steg retombe dans le déficit, malgré les 100 MDT de subvention

Le bilan de la Steg (Société étatique tunisienne de l’électricité et du gaz), commence par le positif. Il évoque ainsi qu’elle a été marquée par la digitalisation de certaines prestations rendues aux clients dont notamment la possibilité donnée au client de réaliser par lui-même l’opération de saisie des index de consommation à travers le site web de la STEG (auto-relève à distance), et le développement du service de paiement à distance des factures (mobile paiement). Sur le plan infrastructure, la STEG a enregistré la mise en service de la totalité de la centrale turbine à Gaz Borj El Amri-Mornaguia et la mise en gaz de la conduite alimentant la ville de Zarzis.

– Une ferme solaire flottante au Lac de Tunis

2020 à la Steg, c’était aussi, la réalisation d’environ 99% de la centrale à cycle combiné bi-arbres de Radès de puissance nette de 457 MW, la réalisation d’environ 80% de la centrale solaire photovoltaïque de Tozeur 2 et d’environ 96% de la Centrale Solaire Photovoltaïque Tozeur 1, la mise en gaz des conduites alimentant la ville de Zarzis, la Stip de Sousse, la commune d’El Amra à Sfax), et la mise en gaz de 14 industriels, ainsi que la signature de quatre contrats relatifs aux travaux de pose pour l’alimentation en gaz naturel de 11 communes du Nord-Ouest. Nouveauté cependant, la signature d’une convention de partenariat pour la réalisation d’un projet pilote de ferme solaire flottante de 200 kWc au Lac de Tunis et d’une étude du potentiel solaire flottant en Tunisie, une énergie où la consommation de la Steg est nulle et se base à 96,7 % sur le gaz naturel.

– Hausse de 4 % de la production, grâce à Nawara et malgré El Kamour

En 2020, la Steg produisait 16.163 Giga Wh, pour une consommation nationale de 15.495 GWh, et n’achetait rien, ni chez Sonelgaz, ni chez des tiers. Et pourtant, les ventes d’électricité pour l’année 2020 (y compris énergie aux compteurs, fraudes et proratas) ont connu une baisse de 4 % par rapport à l’année 2019, passant de 16 810 GWh en 2019 à 16 144 GWh en 2020. Cette diminution s’expliquerait, selon le management du mastodonte électrique, par, en premier lieu, la pandémie COVID 19.

Les prélèvements de gaz naturel ont atteint 5393 ktep en 2020 contre 5 680 ktep (Kilotonne équivalent pétrole) en 2019, soit une baisse de 5 % qui s’explique par la baisse de la demande suite aux effets de la pandémie COVID19.

La production du gaz national a enregistré une hausse de 4 % suite à l’entrée en production du gaz Nawara (206 ktep) et l’augmentation de production des gaz Maâmoura et Franig, malgré la diminution de la disponibilité des gaz Miskar, Hasdrubal, Chergui et du gaz commercial sud, suite à la fermeture de la vanne de Kamour (à cause des protestations sociales). Quant à l’achat de quantités de gaz algérien, il a baissé de 9%, suite à la baisse de la demande.

– Bénéficiaire en 2019, elle retombe en 2020 dans le déficit

En 2020, la Steg réalisait des revenus de 5,281 Milliards DT. Et avec les 100 MDT de subvention de l’Etat, l’entreprise signait une marge brute de plus de 156,352 MDT, mais un résultat d’exploitation de 133,604 MDT, qui était loin des -544 MDT de 2019. Au final pourtant, le résultat net s’inversait en 2020 pour devenir déficitaire de plus de 60,170 MDT, après le bénéfice de plus de 106,4 MDT de 2019.

On remarquera dans ce bilan minimaliste de la Steg, comme d’autres entreprises publiques, que les créances liées à la vente de biens ou services rattachés au cycle d’exploitation de l’entité sont enregistrées au compte « Clients et comptes rattachés ». En 2020, ce compte chiffrait 2,894 Milliards DT.

Le bilan étant minimaliste, on ne pourra pas avoir le détail des charges de l’entreprise, et du poids de la masse salariale des 13.501 personnes en activité (20 % femmes), et dont le nombre était en hausse de 3,4 % avec le recrutement de 665 nouvelles personnes par la Steg. On sait seulement que les frais du personnel s’étaient élevés l’année dernière à 505,4 MDTcontre 449,4 MDT en 2019. Une masse salariale donc, en une progression de 12,5%, « suite aux augmentations légales des salaires, relatives aux années 2018 et 2019 servies en 2020, à l’augmentation suite aux négociations règlementaires et au recrutement de 616 nouveaux agents », précise le bilan qui ne contenait aucun mot sur l’avis des commissaires aux comptes de la Steg. Vive la transparence des entreprises publiques que protègent, syndicat et politiques.