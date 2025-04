La Syrie prête à adhérer aux accords d’Abraham, selon un parlementaire US

La Syrie est prête à adhérer aux accords d’Abraham dans des conditions correctes, a déclaré le président syrien Ahmed al-Sharaa au représentant américain Cory Mills lors d’une rencontre samedi.

Dans un article publié jeudi par Bloomberg, le représentant républicain américain de Floride a déclaré qu’il s’était entretenu avec l’ancien dirigeant de Hayat Tahrir al-Sham au sujet des sanctions économiques et de la paix entre Damas et Jérusalem.

Il a déclaré à Bloomberg qu’il remettrait une lettre d’al-Sharaa au président américain Donald Trump, ajoutant qu’il prévoyait de l’informer de sa conversation à son retour à Washington.

Mills a indiqué qu’il s’était entretenu avec le président syrien pendant 90 minutes et qu’il avait exposé les exigences de l’administration Trump pour que les sanctions contre Damas soient levées. Parmi ces exigences figurent le démantèlement de toutes les armes chimiques héritées de l’ère Assad ainsi que la lutte contre les groupes terroristes étrangers à l’intérieur de ses frontières.

En particulier, la Syrie exige toujours la restitution du plateau du Golan, que Trump a reconnu comme territoire israélien en 2019.

« Je suis prudemment optimiste et je cherche à maintenir un dialogue ouvert », a déclaré Mills à Bloomberg au sujet des pourparlers.

« À un moment donné, l’Allemagne et le Japon étaient nos ennemis, mais nous devons aller au-delà si nous voulons obtenir une stabilisation », a-t-il ajouté.

