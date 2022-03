La tech africaine poursuit sa croissance, selon le dernier rapport de Partech Africa

Partech est un fonds de capital-risque spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication. Fondé il y a 40 ans, en 2018, Partech lance Partech Africa, devenant l’un des plus grands fonds de capital-risque dédié aux start-up africaines. Cet acteur clé a rendu public pour la cinquième année son rapport sur le secteur. Et selon ce dernier, l’écosystème de la tech africaine poursuit son essor en 2021 avec 5,2 milliards de dollars de fonds levés pour plus de 700 investissements.

Un investissement dans la tech africaine multiplié par 20 en cinq ans. Tidjane Deme, l’ex-patron de Google pour l’Afrique francophone, est aujourd’hui codirigeant du fonds d’investissement Partech Africa. Pour lui, l’un des premiers phénomènes à noter est la diversification des pays où les investissements se font.

« Lorsque nous avons commencé ce travail, 85% des investissements allaient dans trois pays d’Afrique : le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Kenya. Aujourd’hui, c’est l’Égypte qui est venue s’ajouter », explique Tidjane Deme.

« L’ensemble de ce quatuor fait moins de 80% et, plus important pour nous, le nombre de pays qui ont bénéficié d’un investissement tech continue à augmenter. C’était au total une dizaine de pays il y a cinq ans, aujourd’hui c’est une trentaine de pays où l’on voit des investissements se faire. Le fait que l’assiette de pays dans lequel ces transactions se font se soit élargie est pour nous un indicateur très important de la santé et du développement de l’écosystème », détaille-t-il.