La  «Tech» tunisienne s’ouvre des boulevards en Occident

Manifestement et de plus en plus, les startups technologiques tunisiennes se tournent vers les marchés mondiaux pour trouver des clients, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, au motif que le marché intérieur est trop petit, criblé d’obstacles bureaucratiques, et que les startups doivent se concentrer sur les économies matures.

En janvier, l’Afrique a connu sa plus grande acquisition de start-up à ce jour lorsque la société de biotechnologie allemande BioNTech a acheté la société d’intelligence artificielle fondée en Tunisie InstaDeep pour 682 millions de dollars. Six mois plus tard, la scène technologique tunisienne avait une autre raison de se réjouir lorsque la société de logiciels suédoise Medius a acquis la start-up fintech Expensya pour un montant non divulgué.

Les deux accords ont quelque chose en commun : les deux sociétés acquises ont été fondées en Tunisie, mais ont ciblé stratégiquement des clients sur des marchés internationaux tels que le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne.

De plus en plus d’entrepreneurs technologiques tunisiens réalisent maintenant que se concentrer sur les clients en dehors de leur petit pays est le moyen de réussir, a déclaré Karim Jouini, co-fondateur et PDG d’Expensya, au site spécialisé « Rest of World ». « Le marché tunisien est très petit, donc toute entreprise se déplacerait très rapidement à l’international », a-t-il déclaré.

« Travailler avec des clients internationaux d’élite nous a fait réaliser que nous pouvions ajouter de la valeur à nos partenaires et qu’en tant qu’entreprise numérique, nous pouvions innover autant (et parfois plus) que des concurrents basés dans la Silicon Valley ou en Asie », a rxpliqué Karim Beguir, co-directeur d’InstaDeep, fondateur et PDG. « Cela nous a littéralement ouvert les yeux sur l’ampleur de l’opportunité et nous a encouragés à viser haut. » InstaDeep, lancé par les fondateurs tunisiens Beguir et Zohra Slim en 2014, compte des clients dans toute l’Europe et aux États-Unis. Parmi ses principaux clients figure la Deutsche Bahn allemande, la plus grande compagnie ferroviaire d’Europe. En 2015, InstaDeep a déplacé son siège social à Londres. Elle possède désormais des bureaux à Paris, Dubaï, Berlin, San Francisco ; et Cambridge, Massachusetts – en plus de ses bureaux africains à Tunis, Lagos et Cape Town. Pendant ce temps, les clients d’Expensya comprennent deux des plus grandes banques d’Europe – BNP Paribas et le Groupe BPCE – ainsi que le constructeur automobile suédois Volvo.

L’attrait des marchés « plus matures »

L’emplacement de la Tunisie et sa diaspora réussie et de haut niveau fonctionnent en faveur des entrepreneurs qui ont des aspirations internationales, a déclaré Salma Baghdadi, directrice de l’écosystème des startups à la société d’investissement publique Smart Capital, au Rest of World C’est à seulement deux heures de vol de nombreux pays européens et à cinq heures de ceux du Moyen-Orient et de l’Afrique subsaharienne. La Tunisie est également un endroit idéal pour les startups pour tester des idées, investir dans la recherche et le développement, puis s’étendre à de nouveaux marchés, selon Baghdadi, également organisateur principal du Tunisia Startup Act. « [Une startup] qui ne s’adresse qu’au marché tunisien [de 12 millions de personnes] rate une occasion d’étendre son innovation à des marchés plus vastes et plus matures », a-t-elle déclaré.

Les entreprises tunisiennes ne paieront pas facilement les services fournis par des startups comme InstaDeep ou Expensya, selon Cyrine Ben Fadhel, responsable des investissements à la société d’investissement en démarrage Seedstars. « Les entreprises en Tunisie préfèrent garder les bénéfices qu’elles obtiennent dans leurs poches, plutôt que d’investir dans la technologie ou d’améliorer leur processus », a-t-elle déclaré à Rest of World. « Donc, ce que [les startups] font, c’est construire directement pour les entreprises mondiales. » Elle a cité l’exemple de nextProtein, une startup agritech franco-tunisienne qui fabrique des protéines alternatives et ne vend qu’à des clients européens.

Regarder au-delà des marchés africains

Beguir d’InstaDeep a déclaré que son entreprise s’était tournée vers des clients aux États-Unis et en Europe car il y avait peu de preneurs locaux pour leurs offres.

Il est difficile pour les entreprises de se développer à travers l’Afrique, a déclaré Khaled Ben Jilani, associé principal chez AfricInvest, l’un des premiers investisseurs d’InstaDeep, à Rest of World. « Pour les modèles basés sur l’entreprise, l’Afrique n’offre qu’un potentiel limité de mise à l’échelle au-delà d’une taille critique. D’où la nécessité de regarder au-delà des marchés africains, souvent en Europe et aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Les startups qui se concentrent uniquement sur le marché intérieur ont également du mal à obtenir des financements, a écrit Ezzedine Cherif, fondateur de la défunte startup tunisienne de covoiturage Split, dans un article récent. « Les infâmes obstacles bureaucratiques tunisiens enlèvent un temps précieux aux fondateurs qui devraient apprendre et itérer sans relâche de leurs premiers utilisateurs tunisiens », a écrit Cherif, aujourd’hui responsable de la croissance de la société d’intelligence artificielle OneShot basée à Londres.

« Avoir des références européennes leur donne plus de crédibilité pour les conversations de collecte de fonds à l’échelle internationale. »

« Le gouvernement [tunisien] n’achète pas aux startups », a déclaré Amel Saidane, co-fondatrice de la société de capital-risque Betacube, au Rest of World. « Avoir des références européennes leur donne plus de crédibilité pour les conversations de collecte de fonds à l’échelle internationale. »