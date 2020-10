La trêve dans le Haut-Karabakh à l’épreuve de nouveaux combats

De nouveaux affrontements mardi entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan autour du Haut-Karabakh ont fragilisé un peu plus le nouvel accord de cessez-le-feu conclu samedi dernier entre les deux pays.

Les responsables du Haut-Karabakh, région séparatiste d’Azerbaïdjan peuplée majoritairement d’Arméniens de souche, ont fait état de nouveaux tirs d’artillerie et ont noté que les combats étaient particulièrement intenses dans les zones sud de la zone de conflit.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a également signalé des combats dans plusieurs secteurs, y compris dans la zone contestée près de la ligne de front qui sépare les deux camps.

La première trêve, négociée par la Russie une semaine plus tôt, tout comme l’accord de samedi, semblent avoir peu d’effet sur le terrain où les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité de la reprise des hostilités.

