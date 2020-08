La Tunisie, 4ème pays démocratique où il fait bon vivre pour les Américains

Le site financier américain de référence Business Insider a classé la Tunisie à la 4ème place parmi les 20 pays démocratiques où les Américains pouvaient s’installer après la pandémie de coronavirus.

Le site web décrit la Tunisie comme « un pays accueillant, où le climat est agréable et où la vie est abordable ».

Business Insider a également sélectionné les 20 pays en fonction de la sécurité sanitaire, affirmant que les Américains souhaitant quitter leur pays, une fois que les voyages des États-Unis vers d’autres pays auront été autorisés, peuvent s’installer en Tunisie, classée 4ème meilleur pays, où il fait bon vivre.

« Ce pays d’Afrique du Nord est en tête de notre liste en raison de sa température annuelle idéale, de son faible coût de la vie et aussi du faible nombre moyen de nouveaux cas de coronavirus par habitant (à la mi-juillet) », ajoute le site web.

Business Insider souligne également que la Tunisie se prévaut d’un indice d’acceptation des migrants de 6,47, ce qui est supérieur au score global de 5,34.

« Vous devrez obtenir un permis de séjour si vous prévoyez de rester plus de 90 jours, sinon vous pouvez voyager sans visa. Si vous cherchez à devenir résident permanent dans ce pays, vous devrez y vivre pendant cinq années consécutives avec un permis de séjour temporaire », a déclaré Business Insider.

Un barème de 5 critères

Dans ce même article, Business Insider indiquait que « si vous recherchez des températures idéales, un coût de la vie peu élevé et un pays accueillant, l’un de ces endroits [les 20 pays listés] pourrait vous convenir pour votre prochain déménagement ».

« Si vous cherchez à quitter les États-Unis, pour quelque raison que ce soit, cette liste pourrait vous aider à trouver un pays accueillant où il fait bon vivre et où le climat est agréable ».

Pour identifier les meilleurs endroits, ont été examinés cinq paramètres qu’il est important de prendre en compte lorsque l’on cherche le pays le plus proche après la pandémie, explique Business Insider plaçant l’Australie et l’Uruguay en tête de liste, suivis par la Nouvelle Zélande (3ème), la Tunisie (4ème ) et l’Espagne 5ème ).

Il s’agit des moyennes de températures moyennes, du coût de la vie, de l’accueil réservé aux migrants, du score du pays dans l’indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit et de la diminution des cas quotidiens de coronavirus.

Chaque paramètre a été redimensionné ensuite sur une échelle de cinq points afin de pouvoir déterminer un score total pour l’ensemble des paramètres et trouver less meilleurs pays.

C’est donc sur la base de ces cinq paramètres que l’Australie s’est classée en tête de liste car elle est proche de la température idéale, a un faible nombre moyen de nouveaux cas de coronavirus par habitant et a un score plus élevé en matière de bien-être des migrants que les autres pays de la liste.

Rappelons qu’en juin dernier, le magazine américain Forbes a cité la Tunisie parmi 7 pays qui ont le potentiel pour devenir des destinations touristiques majeures, ou « les étoiles montantes du voyage dans un monde post-Covid ».