La Tunisie a réussi à mettre en œuvre des réformes significatives pour stimuler l’économie

Bien que confrontée à plusieurs défis, la Tunisie, a réussi à mettre en œuvre des réformes significatives visant à stimuler l’économie», a indiqué, à Bruxelles, Fethi Zouhair Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, selon un communiqué, publié mardi soir, par la BCT.

Participant à un panel intitulé « Les banques centrales francophones face à de nouveaux défis : quelles réponses ? », organisé dans le cadre de la conférence des Gouverneurs des Banques Centrales francophones, tenue les 30 et 31 mai 2024, dans la capitale belge, Nouri a évoqué les efforts déployés dans le but de stabiliser le cadre macro-économique, de renforcer la résilience de l’économie et d’encourager un environnement propice à l’investissement.

Le Gouverneur a, également, mis en exergue l’efficacité dont a fait preuve l’institut d’émission dans la conduite de ses politiques monétaire et de change, ce qui a permis de « contenir les pressions inflationnistes et assurer une stabilité relative de la monnaie nationale vis-à-vis des principales devises, en dépit d’un contexte économique globalement difficile et entouré d’incertitudes ».Il a fait part, aussi, de l’engagement de la Banque des banques, à poursuivre ses efforts pour consolider les acquis et surmonter les obstacles qui subsistent encore, parvenir à réaliser une croissance économique saine et durable et œuvrer pour l’instauration d’un environnement plus attractif pour les investissements étrangers.