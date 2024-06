La Tunisie a-t-elle trouvé les moyens pour sa crise financière en faisant l’équilibriste Est-Ouest ?

« L’Europe s’inquiète du rapprochement de la Tunisie avec la Russie, la Chine et l’Iran », écrivait un magazine français le 25 juin 2024, et cela semble avoir un effet, puisque l’Europe devient plus généreuse et dépensière avec la Tunisie, et inonde la presse de ses informations dans ce sens. Les Européens se cloitrent derrière leurs frontières, en sous-traitent la surveillance extérieure, et délocalisent leur homophobie, pour ne pas dire leur racisme, pour en accuser tous ceux qui ne font pas contrat de sous-traitance avec eux, avec force articles de presse et pressions politiques.

L’impression que ces pays donnent, est que la Tunisie récolte beaucoup d’argent chez les Européens, revendiquant pourtant un accord préalable avec le FMI, et dont le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité se faisait récemment, sèchement rabrouer par la Tunisie. Et l’impression, est aussi, peut-être, que la Tunisie de Kais Saïed se fâcherait avec l’Ouest et prendrait la direction de l’Est. Mais peut-être encore, que poussée par la dèche, la Tunisie plus souveraine que jamais, se retrouverait obligée de faire l’équilibriste entre les deux camps, tout comme sa balance commerciale !

– Les promesses peuvent n’engager que ceux qui y croient

C’est ainsi que dans son discours d’ouverture lors du Tunisia Investment Forum (TIF) des 12 et 13 juin, le vice-président de la BEI en charge des financements en Tunisie, Yannis Tsakiris a souligné tout l’engagement de la Banque de l’UE en Tunisie avec 450 millions de nouveaux financements annoncés au TIF. Un TIF 2024 qui pourrait facilement rappeler celui de 2020 qui avait alors promis 34 Milliards DT.

Ces fonds iront renforcer les infrastructures, soutenir les PME, et moderniser des projets clés comme la route Sfax-Kasserine et les écoles, favorisant ainsi la croissance économique et le développement social du pays.

Le vice-président Tsakiris a signé une subvention de l’UE de 25 M€ pour la modernisation des écoles tunisiennes, faisant suite à un prêt de 40 millions d’euros signé en 2023. Et le communiqué de la BEI de préciser que « ce projet bénéficiera à 14 500 élèves en construisant 80 nouvelles écoles primaires et en développant la numérisation éducative ».

Intarissable, Tsakiris a aussi participé à la signature d’un programme « Team Europe » de 270,9 M€, destiné à soutenir la résilience des petites et moyennes entreprises tunisiennes, bénéficiant d’un prêt de 170 M€ de la BEI. Au moins 30 % des fonds serviront à des projets promouvant l’inclusion sociale et cibleront les femmes, l’emploi des jeunes, les groupes socialement exclus et les régions défavorisées.

Et ce n’est pas fini selon le communiqué de la BEI. Dans le cadre du Plan national tunisien des transports 2040, un prêt de 210 millions d’euros a été alloué pour moderniser la route Sfax-Kasserine. Cet investissement vise à améliorer la connectivité et à remédier aux disparités régionales.

– Pingres et vaniteux

Le 25 juin 2024, le directeur général du groupe Agence Française de Développement (AFD), Rémy Rioux, était à Tunis, une visite « marquant une étape importante dans le partenariat entre les deux pays, et l’occasion de souligner les engagements financiers substantiels de l’AFD en faveur de la Tunisie, avec un accent particulier sur des secteurs stratégiques tels que l’environnement, l’éducation, l’eau et l’assainissement, ou encore le soutien aux PME », se réjouit l’AFD, bras financier de la coopération à la Française, une coopération qui ne donne rien pour rien.

Jonglant avec les chiffres de l’aide et de l’investissement, entre ce qui a été donné par le passé et ce qui le serait si les accords se réalisaient, Rémy Rioux a signé 4 conventions représentant 138 millions d’euros d’investissements.

Des broutilles par rapport à la Turquie ou à l’Egypte, où l’on trouve 7 millions d’euros octroyés par l’AFD, visant à renforcer la pratique sportive dans le système éducatif tunisien, la sixième phase du programme national d’assainissement de 150 quartiers populaires (PNAQP6) avec l’AFD qui mobilisait un prêt de 50 millions d’euros, une subvention d’1 million d’euros, et une ligne de crédit pour soutenir les PME avec un financement de 80 M€ par l’AFD, accompagné de 0,9 million d’euros déjà octroyés et potentiellement jusqu’à 8 millions d’euros délégués par l’UE. Le tout dans le cadre d’un investissement total supérieur à 270 M€.

Et Rioux de rappeler aux Tunisiens, non sans fierté, que « depuis plus de 30 ans, le groupe AFD est présent en Tunisie et fier d’avoir investi dans plus de 200 projets portés avec les autorités tunisiennes, le secteur privé et la société civile (…) et ainsi contribuer à la croissance économique du pays et à l’amélioration de la qualité de vie sa population ».

– « الزغاريد أكثر من الكسكسي »

Et in fine , c’était plus de youyous que de couscous, ce qui fait dire à plus d’un observateur que l’Union Européenne, qui n’a jamais été d’accord avec le plan Mattei de Meloni, ne faisait là qu’essayer d’amadouer un pays qu’elle regarde, inquiète, pencher à l’Est, donner des marchés aux Chinois, et aller en Russie demander, sans le dire par les mots, à rejoindre les BRICS pour puiser dans leur banque.

Un pays, qui reste pourtant partenaire de l’OTAN et accueille les soldats américains d’Africom dans le plus grand exercice interarmées. Un pays qui a voté contre la guerre de Russie en Ukraine, qui dit oui à Taiwan la chinoise, et qui s’acoquine avec l’Algérie qui n’est pas amie des USA, accueille son protégé Sahraoui, tout en ne dédaignant pas empocher l’argent de tout le monde et en continuant à faire l’équilibriste Est-Ouest. C’est peut-être ça la solution que seul un souverainiste sans argent pourrait trouver !