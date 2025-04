La Tunisie accueille le BCTS de la Fonction publique

La Tunisie abrite, les 10 et 11 avril en cours, la réunion du Bureau de la Commission technique spécialisée (BCTS) de la fonction publique, des collectivités locales, du développement urbain et de la décentralisation, avec la participation des représentants des pays membres du Bureau. Tenue sous la supervision de la présidence du gouvernement, cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi des travaux de la cinquième session ordinaire de la Commission technique Spécialisée de l’Union Africaine de la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, qui s’est tenue à Tunis, du 16 au 20 décembre 2024. Elle sera l’occasion de faire le point sur les recommandations contenues dans la « Déclaration de Tunis » en matière de fonction publique, de prestation de services à l’aide des technologies de l’information, de soutien à la décentralisation, à la gouvernance locale et à la lutte contre la corruption. La réunion permettra également de réaffirmer l’engagement de la Tunisie à poursuivre la coopération et la coordination avec les pays africains frères, en vue de relever les défis auxquels le continent est confronté à différents niveaux, tant au niveau bilatéral que multipartite, en particulier au sein de l’Union Africaine. Le choix de la Tunisie pour abriter cet événement intervient en signe de reconnaissance envers ses efforts dans l’organisation des échéances africaines accueillies récemment, ainsi que de son engagement constant en faveur du renforcement de l’action africaine commune.



