La Tunisie accueille de nouveau les touristes dès le 27 juin, y compris les Britanniques

La Tunisie accueille de nouveau les visiteurs européens à partir du 27 juin, après une interruption de plusieurs mois due à la pandémie de covid-19, dont elle ne compte plus que 1 087 cas confirmés et 49 décès, contre 286 194 et 40 542 respectivement pour le Royaume-Uni.

Et comme la Tunisie ne signale aucun nouveau cas de coronavirus pendant quatre jours d’affilée , elle envisage de rouvrir ses frontières pour la première fois en trois mois, souligne le tabloïd londonien The Sun, citant le ministre tunisien du Tourisme, Mohamed Ali Toumi ainsi que celui du Transport , Anouar Maârouf qui a révélé être « en discussion avec tous les pays avec lesquels nous avons eu des vols directs et les pourparlers sont en cours ».

Selon Nabil Bziouech, directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), le Royaume-Uni sera inclus dans ces discussions, précisant que « les frontières tunisiennes seront bientôt ouvertes pour accueillir les touristes allemands, européens, algériens et autres ». Toutefois, il a également averti que cela dépendra du moment où les pays de l’UE ouvriront leurs propres frontières à la Tunisie.

The Sun rappelle que Le Royaume-Uni applique actuellement une quarantaine de deux semaines à toute personne entrant dans le pays à partir d’aujourd’hui. En outre, tous les voyages non essentiels à l’étranger sont toujours déconseillés, selon le gouvernement britannique, bien que l’on espère que cette mesure pourra être assouplie dans quelques jours, indique le tabloïd.

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a déclaré à Sky News : « J’espère vraiment que les gens vont pouvoir prendre l’avion pour aller en vacances d’été, mais nous devons adopter une approche qui commence par la prudence ».

La Tunisie est populaire auprès des touristes britanniques grâce à des offres de vacances et des hôtels bon marché.

L’année dernière, easyJet a lancé des vols vers la Tunisie au départ de Londres Gatwickn pour la première fois depuis 2015.

L’été dernier, les Britanniques ont opté pour des destinations comme la Tunisie et la Turquie plutôt que pour des destinations très prisées comme l’Espagne, en raison des bonnes affaires proposées, rappelle The Sun.