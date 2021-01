La Tunisie achète 270 mille tonnes de céréales

L’Office tunisien des céréales aurait acheté du blé tendre, du blé dur et de l’orge fourragère pour l’alimentation animale dans le cadre d’un appel d’offres international qui s’est clôturé vendredi, ont déclaré les négociants européens.

Les quantités achetées n’étaient pas claires au départ, note Reuters. L’appel d’offres portait sur 92.000 tonnes de blé tendre, 92.000 tonnes de blé dur et 75.000 tonnes d’orge.

Le prix le plus bas pour le blé tendre était initialement estimé à 314,98 dollars la tonne c&f. Celui pour le blé dur était estimé à 387,29 dollars par tonne de blé dur et d’orge à 285,81 dollars par tonne de blé dur et d’orge.