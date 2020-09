La Tunisie achète du blé dur et de l’orge mais pas de blé tendre, trop cher

L’Office tunisien des céréales a acheté environ 50.000 tonnes de blé dur et 75.000 tonnes d’orge fourragère dans le cadre d’un appel d’offres international qui s’est achevé vendredi, ont déclaré les négociants européens.

Les céréales peuvent toutes être d’origines facultatives. L’office n’a pas acheté jusqu’à 42.000 tonnes de blé tendre également recherché en raison des prix élevés, ont-ils dit.

Les négociants ont déclaré qu’environ 25 000 tonnes de blé dur ont été achetées à la maison de commerce Glencore à 324,09 dollars la tonne c&f et 25 000 autres tonnes à Amber à 325,09 dollars la tonne c&f.

L’orge a été achetée en trois lots de 25 000 tonnes : les vendeurs seraient Dreyfus à 225,47 $ la tonne c&f, Glencore à 226,75 $ la tonne c&f et Aston à 223,00 $ la tonne c&f.

Les offres les plus basses pour le blé tendre dans l’appel d’offres de vendredi étaient de 257,35 $ et 257,92 $ la tonne c&f. Dans sa dernière adjudication de blé tendre, le 11 septembre, l’office tunisien des céréales a acheté 25 000 tonnes au prix considérablement plus bas de 240,89 dollars la tonne.

Le blé tendre de vendredi a été recherché en un lot de 25.000 tonnes et un autre de 17.000 tonnes pour être expédié entre le 15 octobre et le 5 novembre selon l’origine fournie par le vendeur.

Le blé dur a été recherché en deux lots de 25 000 tonnes pour être expédié entre le 15 novembre et le 15 décembre selon l’origine fournie.

L’orge a été recherchée en trois lots de 25 000 tonnes pour être expédiée entre le 15 octobre et le 25 novembre, en fonction de l’origine choisie pour les livraisons.