La Tunisie aligne  tous les attributs  pour s’ériger en  porte d’entrée de l’Afrique

Les échanges tuniso-africains connaissent une évolution positive, alors que les exportations tunisiennes vers l’Afrique subsaharienne ont triplé au cours des 10 dernières années, passant de 0,5 milliard de dinars à 1,5 milliard de dinars, en plus du fait que la structure des exportations des entreprises tunisiennes vers le continent africain est très importante, selon le président du Conseil d’affaires tuniso-africain, Anis Jaziri.

Dans un entretien accordé à African Manager ar, il a indiqué que les échanges de la Tunisie avec le continent africain peuvent atteindre de bons chiffres en améliorant l’attractivité du pays en développant l’aspect logistique et en ouvrant de nouvelles lignes aériennes et maritimes similaires à la ligne maritime reliant la Tunisie à l’Afrique, en plus du développement du magazine d’échange.

Il a souligné que la Tunisie a toutes les qualifications pour être un point majeur pour les entreprises et les investisseurs étrangers d’Europe, d’Asie et de divers pays du monde pour entrer en Afrique.

Le président du Conseil d’affaires tuniso-africain affirme que la Tunisie est actuellement classée comme une destination et une plate-forme pour l’Afrique et qu’elle suscite un grand intérêt de la part des entreprises étrangères.

il y a environ 1.500 entreprises françaises implantées en Tunisie et un nombre important d’italiennes, allemandes et japonaises intéressées par l’adoption par la Tunisie de l’Accord commercial régional avec l’Afrique « Zlecaf » pour accéder à l’Afrique à travers les sociétés opérant en Tunisie.

Vita 2024… Le plus grand événement économique

Comme par le passé , les préparatifs avancent à un rythme accéléré pour la septième édition du Forum pour le financement de l’investissement et du commerce en Afrique (FITA 2024), qui se tiendra en Tunisie les 11 et 12 juin 2024.

Le Forum africain sur le financement de l’investissement et du commerce de cette année abordera le thème principal du soutien à l’industrie et au transfert de technologie pour une croissance durable et inclusive en Afrique.

L’événement portera sur la question de la transformation et de l’industrialisation de l’Afrique et sur le rôle que la Tunisie et les pays d’Afrique du Nord joueront pour aider les pays d’Afrique subsaharienne à développer leur industrie.

Le forum abordera d’autres thèmes, notamment la dimension géopolitique et économique de la stratégie des pays africains pour développer leur industrie et discutera des moyens de réussir la transformation locale.

Le deuxième axe abordera la question des infrastructures et de l’énergie, considérant que les infrastructures, en particulier l’énergie, ne sont pas à un niveau qui contribue à la concentration des grandes industries en Afrique, ce qui pousse à la recherche de la voie idoine de développer l’énergie d’une manière qui permette la création de grandes industries et n’en fasse pas un obstacle au développement de l’industrie en Afrique.

Le troisième thème est lié à la question du financement en tant que plus grand défi auquel l’industrie est confrontée dans la région, d’autant plus que l’introduction d’industries et d’opérations de transfert de fonds nécessite des financements importants, et le forum est une occasion importante de discuter des opportunités de financement car il verra la présence d’institutions financières internationales et africaines.

Jaziri a indiqué que le quatrième axe est lié aux ressources humaines et à la manière de développer les compétences des Africains pour soutenir l’industrie, rappelant que la Tunisie joue un rôle important dans ce contexte compte tenu de son expérience dans le développement des compétences et de la main-d’œuvre dans ce domaine.

Il a estimé qu’il n’est pas possible de parler du développement de l’industrie en Afrique sans parler de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de sorte que le cinquième axe traitera du changement climatique, de la sécurité alimentaire et de l’introduction de l’innovation technologique agricole dans l’agriculture en tant qu’outil pour atteindre la sécurité alimentaire en Afrique.

Le sixième thème portera sur la technologie et l’intelligence artificielle et les moyens de les utiliser pour assurer une meilleure transition aux pays africains en voie d’industrialisation.

Quant au septième axe, il traitera du rôle de l’accord de la zone de libre-échange « Zelcaf » dans le développement du commerce intra-africain et le développement des industries et des transferts locaux en Afrique.