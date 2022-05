La Tunisie au Salon du supermarché APAS Show 2022 à São Paulo

Vingt-six entreprises arabes de Tunisie , d’Égypte, des Émirats arabes unis et de Jordanie exposeront leurs produits au salon du supermarché APAS Show 2022 à São Paulo, au Brésil, du 16 au 19 mai. Les entreprises arabes seront réparties sur les deux stands de la Chambre de commerce arabo-brésilienne (ABCC), qui couvrent ensemble 150 mètres carrés d’espace loué pour l’exposition.

« Pour la première fois, nous aurons deux stands à l’APAS en raison d’une plus forte demande d’espace. Cela crée d’assez bonnes attentes, donc je pense que le nombre de visiteurs et le chiffre d’affaires seront importants compte tenu du fait que la dernière édition était de retour en 2019 », a déclaré Daniella Leite, directrice des nouvelles affaires de l’ABCC.

Une entreprise de Tunisie, 13 d’Égypte, sept de Jordanie et deux des Émirats arabes unis présenteront des produits comme des épices, des thés, des dattes, des pâtisseries arabes, des fruits secs, des fruits crus, des poivrons, des tomates séchées, de l’huile d’olive, des olives, du café, des fruits et légumes surgelés, des conserves et même des cosmétiques.

L’ABCC participe à APAS Show depuis 2016, et chaque année, elle a fait venir de plus en plus d’entreprises arabes et a agrandi ses stands. « C’est un salon très important pour faire cette connexion, pour amener les Arabes au Brésil afin qu’ils exposent leurs produits manufacturés, ce qui permet de sensibiliser et d’essayer de générer des affaires – c’est notre objectif », a déclaré Leite.

Elle a souligné la pertinence des contacts directs pour faire des affaires avec les entrepreneurs arabes. « Nous avons remarqué à quel point les hommes d’affaires sont disposés à participer à des rendez-vous en personne, qu’il s’agisse des Brésiliens pendant l’Expo 2020 à Dubaï ou des Arabes qui viennent maintenant à l’APAS », a-t-elle déclaré.