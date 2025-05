La Tunisie au SIAL Canada 2025 : Des saveurs locales à la conquête de l’Amérique du Nord

« De nombreux échanges prometteurs ont eu lieu entre les entreprises tunisiennes et des acheteurs canadiens, américains et internationaux », au SIAL Canada, l’un des rendez-vous majeurs de l’agroalimentaire en Amérique du Nord, du 29 avril au 1er mai 2025, a annoncé le CEPEX.

« Quatre entreprises tunisiennes ont pris part à cette vitrine internationale, mettant en avant une gamme de produits emblématiques, dont l’huile d’olive, les dattes, ainsi qu’un éventail de produits transformés. Une offre à forte valeur ajoutée qui reflète la richesse, la diversité et la compétitivité de l’industrie agroalimentaire tunisienne à l’export ».

La participation tunisienne à l’édition torontoise de ce salon international de l’innovation et de l’alimentation, a été coordonnée par le Centre de Promotion des Exportations, en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Ottawa. Cette initiative a permis de promouvoir les produits phares du terroir tunisien auprès d’un public professionnel venu de plus de 70 pays.

Le salon a attiré plus de 21 000 visiteurs professionnels et réuni plus de 1 000 exposants représentant 44 pays, consolidant ainsi, son statut de plateforme pour les échanges commerciaux dans le secteur agroalimentaire.

Cette participation s’inscrit dans le cadre du programme national de la participation tunisienne aux manifestations commerciales à l’étranger et en application de la stratégie nationale de renforcement de la présence tunisienne sur les marchés internationaux, avec pour objectif de diversifier les débouchés et favoriser les partenariats durables.

A titre de référence, les échanges bilatéraux entre la Tunisie et le Canada ont atteint 900 millions de dinars en 2024, le Canada représente le 2ème client de la Tunisie en Amérique du Nord après les USA. Les exportations tunisiennes vers ce pays ont augmenté de 62% en 2024 par rapport à 2023, atteignant une valeur de 596,8 millions de dinars, tandis que les importations ont baissé de 68% pour atteindre environ 206 millions de dinars.

La balance commerciale est excédentaire en faveur de la Tunisie atteignant un taux de couverture record de 240% grâce à aux exportations de l’huile d’olive qui ont augmenté de 63% en 2024. Les exportations tunisiennes vers ce marché sont donc dominées par l’huile d’olive (63%), les Parties d’avions et d’hélicoptères (11%), le fluorure d’Aluminium (4%), les appareils récepteurs de télévision (3%) les dattes (2%,) les poissons frais ou réfrigérés (4% ) … Tandis que la valeur du potentiel d’exportation inexploité vers le canada s’élève à 104 millions de dollars.