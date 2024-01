La Tunisie aux prises avec des risques politiques et socio-économiques, selon Carnegie

Les pays à revenu faible et moyen (PRFM) du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) ont été confrontés ces dernières années à une série de crises interdépendantes liées à l’alimentation, à l’énergie et à la dette. Les pats importateurs d’énergie tels que la Tunisie, l’Égypte et le Liban ont dû faire face à des factures énergétiques plus élevées, à des contraintes budgétaires et à des pressions sociales. L’augmentation des prix de l’énergie a coïncidé avec une crise alimentaire dans la région, que la guerre en Ukraine a encore une fois mise en évidence en entraînant une flambée des prix internationaux des produits de base et des denrées alimentaires. Cette situation a accéléré l’inflation et provoqué des pénuries alimentaires, alimentant les tensions sociales et l’instabilité politique dans plusieurs pays de la région MENA. Parallèlement, la capacité des pays à faible revenu de la région à faire face à la situation a été fortement limitée par les niveaux d’endettement élevés qu’ils ont accumulés, ainsi que par la hausse de l’inflation et les dévaluations monétaires, souligne le think tank Carnegie dans une analyse intitulée « De l’infortune à la marginalisation : L’impact géopolitique des défaillances économiques structurelles en Égypte, en Tunisie et au Liban »

Trois des PRFM de la région MENA – l’Égypte, la Tunisie et le Liban – se distinguent à cet égard. Tous sont confrontés à des faiblesses économiques structurelles, sont très endettés, dépendent fortement des importations de denrées alimentaires et d’énergie et ont négocié des accords avec le Fonds monétaire international (FMI) ou ont besoin d’en conclure un. Si la situation politique varie d’un pays à l’autre, la politique a été un problème central dans chacun d’entre eux.

La Tunisie, avait reçu, suite au soulèvement populaire de 2010-2011, d’importants afflux de capitaux provenant de diverses sources, notamment des prêts à faible taux d’intérêt, des dépôts à la banque centrale tunisienne, des prêts garantis par les États-Unis et une assistance macrofinancière de l’Union européenne (UE), entre autres. Cette « rente démocratique »a fourni une bouée de sauvetage au pays alors qu’il était aux prises avec une forte baisse des investissements directs étrangers157 et l’effondrement du secteur du tourisme après une série d’attaques terroristes en 2015 et 2016

Aucune réforme « n’a été mise en œuvre »

Cependant, les décideurs tunisiens étant convaincus que les partenaires internationaux continueraient à soutenir la transition démocratique du pays, que le gouvernement entreprenne ou non les réformes nécessaires pour alléger le fardeau croissant de la dette, aucune réforme n’a été mise en œuvre. Au lieu de cela, la classe politique s’est appuyée sur ces apports financiers pour gagner du temps. Son incapacité à concilier des intérêts économiques et sectoriels contradictoires a entravé les efforts de réforme et exacerbé la crise de la dette publique.

La dette publique de la Tunisie est passée de 42,5 % du PIB en 2011 à 80 % en 2022.La part de la dette à court terme dans la dette extérieure de la Tunisie a également augmenté, passant de 21,7 % en 2011 à 32,4 % en 2021,et la part de la dette à court terme par rapport aux réserves totales est passée de 51 % en 2011 à 152,5 % en 2021. Ces tendances ont mis en évidence la vulnérabilité du pays au financement extérieur et le déclin marqué des sources de devises fortes à long terme – l’investissement, le tourisme et les revenus des exportations de phosphate de la Tunisie. Comme en Égypte et au Liban, la dépendance accrue de la Tunisie à l’égard des importations d’énergie et de denrées alimentaires, ainsi que la hausse des taux d’intérêt mondiaux, n’ont fait qu’aggraver son besoin de devises étrangères. La situation s’est considérablement détériorée après 2019, lorsque la Tunisie a perdu l’accès aux marchés financiers internationaux en raison des dégradations périodiques des principales agences de notation.

L’incapacité de la Tunisie à répondre à ses besoins de dépenses et à obtenir un soutien financier international substantiel a commencé à affecter sa capacité à se procurer des importations essentielles. Depuis 2022, des produits tels que le sucre, l’huile végétale, le riz, le café et le lait sont devenus rares dans les supermarchés. L’escalade des tensions liées aux pénuries périodiques a accéléré l’émigration et mis en péril la stabilité sociale en Tunisie. Par conséquent, en août 2022, l’UE, par l’intermédiaire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a signé un accord de prêt garanti par l’État d’une valeur de 150 millions d’euros (environ 158 000 dollars au taux actuel) avec l’Office national des céréales de Tunisie afin de soutenir les importations de céréales.

La détérioration de la situation financière et l’incapacité du gouvernement à obtenir un renflouement ont aggravé la situation financière des entreprises publiques, dont on estime qu’elles auront une dette équivalente à 15 % du PIB en 2022.

Dilemmes politiques « aigus »

En Tunisie, les tensions financières créent également des dilemmes politiques aigus. Si le président Kais Saied accepte les conditions du FMI, il risque d’éroder sa base de soutien. Cependant, le rejet d’un accord avec l’organisation risque de déclencher une crise systémique compte tenu de l’exposition des banques publiques. Garantir le financement du FMI est devenu un défi complexe pour la Tunisie, Saied cherchant à trouver un équilibre entre les négociations avec l’organisation et le rejet d’un programme d’ajustement fiscal.

L’imprévisibilité de Saied n’a fait que renforcer l’impasse dans laquelle se trouve le processus de négociation avec le FMI, isolant davantage la Tunisie.

En l’absence de réformes et d’un accord avec le FMI, le gouvernement tunisien a commencé en 2022 à réduire les importations et à réorganiser l’approvisionnement des marchés. Les pénuries d’aliments de base, d’électricité et d’hydrocarbures sont devenues fréquentes, mettant sous pression non seulement le segment de la classe moyenne qui dépend de l’État, mais aussi les groupes sociaux vulnérables dans les zones urbaines et rurales. L’incapacité de la Tunisie à couvrir ses besoins en dépenses et à obtenir un soutien financier international substantiel a commencé à poser des problèmes pour l’achat d’importations essentielles. Les pénuries fréquentes et la détérioration de l’économie menacent de déclencher une crise sociale, tandis que l’absence d’un plan de sauvetage du FMI augmente les risques d’un défaut de paiement déstabilisant.

Le fait que les pays du Golfe et les pays européens n’aideront pas non plus la Tunisie, ajouté à la détérioration des relations avec les institutions multilatérales et à l’incapacité d’accéder aux marchés de capitaux internationaux, aggrave sérieusement les vulnérabilités de la dette du pays. Les troubles politiques ou les chocs potentiels liés à la hausse des prix de l’énergie pourraient plonger la Tunisie dans une situation désespérée. L’isolement du pays vis-à-vis des donateurs, des investisseurs et des partenaires, ainsi que les perspectives de croissance lente, le taux de chômage élevé et l’inflation galopante ne feront qu’aggraver les risques politiques et socio-économiques. Pour l’instant, Saied « gagne du temps en concentrant ses efforts sur la lutte contre de prétendus ennemis internes, tout en utilisant la crise migratoire en Europe comme moyen de pression sur ses voisins européens », indique Carnegie. Le rejet par Saied d’un programme d’aide financière de l’UE en octobre 2023 souligne la détérioration des relations de la Tunisie avec l’UE et sa dépendance croissante à l’égard de l’immigration clandestine comme forme de chantage pour aider à soutenir le pays sur le plan financier, ajoute le think tank.