La Tunisie bénéficiera d’une période d’essai pour mettre en place la technologie  » Starlink »

Le ministère des technologies de la communication et une société américaine spécialisée dans le domaine des services de communication ont parachevé l’examen des clauses d’une convention qui permettra à la Tunisie de bénéficier d’une période d’essai pour mettre en place la technologie haut débit » Starlink » dans certaines régions du pays.

L’objectif de cette convention est de réaliser les tests nécessaires à la mise en place de ladite technologie, outre le développement du cadre réglementaire pour son utilisation.

Dans un communiqué publié, lundi, le département des technologies de la communication rappelle que cette convention a été conclue lors d’une visite effectuée par le ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Neji, à un certain nombre de sociétés pionnières dans le domaine de développement des services de communication par satellite, à savoir » Starlink « , » Amazon Kuiper » et » Astranis.

Le ministre des technologies de la Communication, qui a effectué une visite du 24 au 28 juillet 2023 aux Etats Unis d’Amérique à la tête d’une délégation, a pris connaissance des solutions, des services de communication par satellites et des modèles de satellite lancés par ces sociétés.Le modèle économique adopté pour le déploiement des terminaux pour bénéficier des services de transmission de données à haut débit dans les régions défavorisées a été discuté, à cette occasion.Il s’agit d’utiliser la bande KU pour fournir des équipements de sécurité adaptés aux normes de sécurité de chaque pays, précise la même source.

- Publicité-