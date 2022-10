La Tunisie certifiée par l’OMS exempte de la poliomyélite

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a reçu, hier mercredi, une attestation de reconnaissance de la part du Représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie, Ibrahim El-Ziq pour les efforts que la Tunisie à déployés dans l’éradication de la poliomyélite depuis plus de 20 ans.

En mars 2022, le ministère de la Santé a soumis une demande à l’OMS pour accorder à la Tunisie une certification attestant que le pays est exempt de la poliomyélite.

Il convient de noter que la Tunisie avait adhéré aux stratégies visant à éliminer certaines maladies visées telles que la poliomyélite, le tétanos néonatal et la rougeole.

Le programme national de vaccination lancé à la fin des années 70 a contribué à réduire les maladies et la mortalité infantile. Selon le ministère de la santé, la Tunisie a réalisé un taux de couverture vaccinale élevé des enfants contre ces maladies (plus de 95 %) avant qu’ils n’atteignent l’âge scolaire.

La rencontre, qui a réuni le ministre de la santé avec le représentant de l’OMS, a permis d’évoquer les programmes de coopération et de partenariat dans le domaine de la santé entre la Tunisie et l’organisation et les perspectives de leur développement.

Le ministre de la santé a affirmé la volonté de son département de mettre en œuvre les plans d’action conjoints et les différents programmes visant à promouvoir davantage les performances du système national de santé et à parvenir à une couverture sanitaire globale.

Pour sa part, le représentant de l’OMS a réitéré la détermination de l’organisation à continuer de développer et de diversifier les domaines de partenariat avec le ministère de la Santé.