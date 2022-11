La Tunisie condamne l’attentat terroriste perpétré à Istanbul

La Tunisie a condamné la lâche opération terroriste survenue dimanche dans le quartier de Taksim au centre-ville d’Istanbul en Turquie et qui a fait plusieurs victimes et blessés.

Dans un communiqué publié par la présidence de la République, la Tunisie exprime sa pleine solidarité avec le peuple turc frère et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes en cette circonstance douloureuse.

Selon les médias turcs, au moins six personnes seraient mortes et une cinquantaine ont été blessées dans une explosion perpétrée dimanche dans une célèbre rue commerçante au cœur de la ville d’Istanbul en Turquie.

- Publicité-